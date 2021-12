¿Kris Jenner y Kourtney Kardashian se lanzan de cantantes? Madre e hija sorprendieron a sus fanáticos con un dúo musical para esta Navidad. ¡No creerás quien se unió a la aventura! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Papá Noel ha trabajado duro estos días, pero quizá no más que Kris Jenner, cuya mente siempre está pensando en maneras de sorprender —y monetizar— sus hazañas. Esta vez, es ella la principal protagonista de un nuevo proyecto que ya está acaparando titulares. La mamager por excelencia sorprendió a sus seguidores con un peculiar regalo de Navidad, justo a tiempo para celebrar la nochebuena. La mañana del viernes, el cerebro detrás del éxito de las controversiales hermanas Kim, Kourtney y Khloé Kardashian, lanzó su propio cover del clásico navideño "Jingle Bells", junto a dos reconocidos cómplices: Kourtney y su prometido Travis Barker. Siendo el único experto en música del trío, fue Travis el encargado de producir el tema, mostrando, además, su talento en la batería, mientras que Kourtney tocaba los cascabeles y Kris se lucía en el micrófono. "Un poco de diversión en el estudio con la icónica y legendaria reina @KrisJenner", escribió Kourtney en sus historias de Instagram. "Yo en los cascabeles y @TravisBarker en la batería por supuesto". Kris Jenner Kourtney Kardashian Jingle Bells Christmas release Kris Jenner y Kourtney Kardashian | Credit: Photo by Lester Cohen/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El músico de la banda Blink-182 produjo la canción bajo el supuesto sello discográfico "Kravis Records". "Hay una nueva leyenda navideña en la ciudad", comentó Khloé en la publicación de Kourtney. "Dios, te amo Kris Jenner… Gracias Kourtney y Travis por hacer esto posible". Esta no es la primera vez que la mamager intenta probar suerte en la música. Cuando cumplió 30 años, la joven Kris develó un vídeo musical interpretando el tema "I Like My Friends", aparentemente su versión del éxito de los ochenta de Randy Newman, "I Love LA". Años después, el tema fue recreado por sus hijas y varios amigos famosos como Cindy Crawford, Justin Bieber y Katy Perry, como regalo de cumpleaños en el 2015. Sin embargo, esta es la primera vez que lanza una canción a nivel profesional. Y aunque aún no llega a las listas de popularidad, los fanáticos y curiosos ya la han reproducido miles de veces. ¿Será que agrega un título más a su hoja de vida? Sólo el tiempo lo dirá. ¡Feliz Navidad!

