Kris Jenner predice el embarazo de una de sus famosas hijas. ¿Quién es? Kris Jenner asegura saber cuál de sus famosas hijas será la próxima en salir embarazada. ¿Será Kim, Khloe, Kourtney, Kendall o Kylie? By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Kris Jenner parece saberlo todo sobre sus famosas hijas y predijo cuál de ellas será la próxima en salir embarazada. La madre de Kim Kardashian, Khloe Kardahian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner al parecer tiene una bola de cristal. ¡O al menos tiene mucha fe en su intuición de madre! ¿Quién le dará su próximo hijo? La ‘momager’ del clan Kardashian-Jenner visitó al show de Ellen Degeneres y jugó un juego en el que tenía que completar frases. “Mi siguiente nieto será de…” fue una de las incógnitas y Kris respondió: “Kourtney, o tal vez Kylie. ¿Qué piensas? Yo creo que Kourtney. Tal vez Kendall”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También contestó quien es su hija favorita…Khloe (al menos por ese día). Cuando la famosa presentadora le preguntó si su hija Kylie y el rapero Travis Scott se habían reconciliado, Kris dijo: “No sé si están juntos de nuevo, simplemente los dos son muy buenos compartiendo la crianza de su hija”. Image zoom Degeneres le preguntó si su hija Kourtney regresaría al reality show Keeping Up With The Kardashians y ella dijo que ya había empezado a grabar nuevamente. “Creo que ella necesitaba un pequeño descanso”, dijo Kris. “Ella estaba frustrada y sentía que no la apreciaban lo suficiente, que sus hermanas no entendían sus límites, y creo que después de tomarse un poquito de tiempo libre vio la luz.” Advertisement

Close Share options

Close View image Kris Jenner predice el embarazo de una de sus famosas hijas. ¿Quién es?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.