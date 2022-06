Una Kris Jenner "borracha" sorprende a Khloé Kardashian por su cumpleaños Khloé Kardashian cumplió sus 38 primaveras y su madre Kriss Jenner no se pudo mostrar más emocionada durante la cena de cumpleaños, en la que aparentemente bebió un poquito de más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim, khloé y Kris Jenner Kim, khloé y Kris Jenner | Credit: Alberto Rodriguez/E! Entertainment/NBCUniversal/NBCU Photo Bank via Getty Images Khloé Kardashian cumplió sus 38 primaveras y su madre Kris Jenner no se pudo mostrar más emocionada durante la cena de cumpleaños que le preparó a su hija, donde le dejó saber cuánto la amaba. Aunque quizás estaba un poco pasadita de copas, la matriarca pronunció unas emotivas palabras delante de los invitados, que incluyeron a Kim y Kortney Kardashian, sus hijos, la mejor amiga de Kloé, Malika Haqq, entre otros. "Sé que estoy un poco borracha… y un poco verde, pero lo que quiero decir es cuánto estoy jodidamente enamorada de ti, Khloé Kardashian", dijo Jenner en la velada, un momento que fue captado en video y publicado en las historias de Instagram de Kim. Khloe Kardashian Credit: Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images "Eres una estrella de rock en mis ojos. Eres la reina de nuestra familia. Eres la persona que siempre está mirando", añadió. Jenner le dijo a su hija que era "increíblemente hermosa" y reafirmó su amor. "Así que escucha, no, solo quiero decir cuánto te amo", dijo delante de todos. Los presentes rieron, incluso se vio a Khloé a carcajadas por el estado en que estaba su madre, pero por lo visto la pasaron genial en la velada. Por su parte, Kim también le dedicó unas hermosas palabras a su hermana, donde le dejó saber que era su mejor amiga. "Feliz cumpleaños a mi número 1", dijo. "¡Me siento tan bendecida de ser tu hermana y llamarte mi mejor amiga!". "Estoy tan orgullosa de tu corazón y de lo genuina que eres. ¡Siempre eres fiel a ti misma y siempre quieres lo mejor para los demás! Tu corazón es tan puro que puedo sentir toda la mejor energía viniendo hacia ti. Te amo tanto y no podría pasar por esta vida sin ti", le dejó saber. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kourtney no se quedó atrás y también se mostró muy cariñosa con su hermana. "Feliz cumpleaños a mi Shirley Temple pastel de manzana azúcar ciruela canela bola de masa hervida. ¡Haces la vida mucho mejor! Te amo mi sándwich de mantequilla de maní y mermelada", escribió en Instagram.

