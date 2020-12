Close

Navidad al estilo Kardashian: Kris Jenner comparte sus secretos para un decorado perfecto ¿Quieres decorar tu casa al estilo de las Kardashian? ¡Su mamá y líder, y el famoso diseñador artístico Jeff Leatham dan a conocer sus mejores trucos y secretos! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las Navidades ya están a la vuelta de la esquina. Y si bien Khloé Kardashian acaba de confirmar que por primera vez en cuarenta y dos años las Kardashian no realizarán su tradicional fiesta navideña, su mamá, doña Kris Jenner, alista su hogar para celebrar de manera fabulosa aunque sea en la intimidad. Las fiestas navideñas de la momager de 65 años son épicas y en esta época su casa de Calabasas, CA, se viste de rojo, oro y plata con decorados ultralujosos y exhuberantes, y su ya famosa colección de osos polares. El "arma secreta" de la reina de la Navidad es el director artístico Jeff Leatham, quien durante años ha trabajado con ella y sus hijas para realizar impactantes creaciones. Entre ellas se incluyen un árbol de dos pisos de altura que hizo para Kylie Jenner y un arcoiris de luces color rosa para la casa de Khloé Kardashian. Por medio de la experiencia virtual A Very Kardashian Christmas, doña Kris y Leatham, y Airbnb, revelarán sus secretos de estilo y explicaran cómo darle un toque Kardashian a cualquier decoración. Grupos de hasta 10 participantes podrán recibir sus consejos y tips por medio de un donativo de $100 que beneficiará a The Watts Empowerment Center, en Los Ángeles. "Más es más. Yo siempre lo digo, especialmente cuando se trata de la decoración navideña. Mientras más grande, más brillante, más arriesgada, mejor. Pero puedes lograr mucho con poco", asegura Jenner por medio de un comunicado obtenido por People en Español. "Hablaremos de dónde inspirarnos para nuestros hermosos arreglos, los beneficios de definir el tema de nuestro diseño y el placer de crear un espacio navideño brillante". Image zoom Credit: Eric Lopez/ Cortesía: AirBNB Image zoom Credit: Eric Lopez/ Cortesía: AirBNB Una impactante decoración que instaló Jeff Leatham en el 2019 en París: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Las Kardashian son probablemente mis clientes favoritas porque aman las Navidades, adoran soñar, aman las tradiciones y tienen un estilo realmente maravilloso", ha exclamado Leatham sobre sus famosas clientas. The Watts Empowerment Center es uno de los centros comunitarios más activos de Los Ángeles. Brinda servicios sociales a niños, jóvenes y familias, como deportes, programas y actividades extraescolares y apoyo para ingresar al mercado laboral. La experiencia A Very Kardashian Christmas se llevará a cabo este 9 de diciembre en livestream a las 9:00 a. m. PST.

