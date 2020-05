Kris Jenner hace tremenda confesión sobre su vida sexual a los 64 años La madre de las Kardashian habla de su vida íntima con su novio 25 años menor que ella. ¡Aquí los detalles de su conversación con su mejor amiga! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La madre del clan Kardashian, Kris Jenner, habló abiertamente de su vida sexual y aseguró que está bastante satisfecha de su relación con su novio Corey Gamble, que es 25 años menor. En una de las escenas del programa de televisión Keeping Up with the Kardashians, la matriarca de 64 años comentó que a pesar de su edad “siempre está de humor” para tener relaciones sexuales con su pareja, de 39. "No sé qué está pasando, pero creo que realmente hay algo mal conmigo porque siempre estoy de humor", confesó Jenner en una íntima conversación con su mejor amiga, Faye Resnick. "Corey es como una canción de Luther Vandross que camina y habla. Él es muy sexy, siempre, y todo lo que quiero hacer es escuchar la música", agregó Jenner sobre su novio. "Eres una chica tan mala, estoy muy feliz por ti", le comentó Resnick a Jenner durante una su almuerzo juntas. "Corey es el hombre más afortunado del mundo”. Jenner también expresó que había hablado de lo contenta que está con su pareja con sus hijas, pero que ellas no entienden su posición ni están tan entusiasmadas con el tema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mis chicas me estaban haciendo pasar un mal rato porque tengo una vida y soy una mujer con hormonas", dice Jenner en una entrevista confesional. "Faye tiene razón. El sexo a mi edad es algo hermoso, y mis chicas no entienden que soy realmente tan afortunada de tener estos sentimientos". La pareja comenzó a salir en 2014, aproximadamente un año después de que la estrella de reality y luego su esposo Caitlyn Jenner se separaron de su matrimonio de 20 años. Se conocieron en una fiesta de cumpleaños del diseñador de moda Riccardo Tisci en la isla española de Ibiza.

Kris Jenner hace tremenda confesión sobre su vida sexual a los 64 años

