De los Grammy a la iglesia: ¡Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron en Las Vegas! Kourtney Kardashian y Travis Barker asistieron este lunes a la 64ª entrega anual de los premios Grammy y luego se casaron en la capilla One Love Wedding Chapel, de Las Vegas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kourtney Kardashian Travis Barker 94th Annual Academy Awards - Arrivals Credit: Getty Images ¡No nos imaginábamos que fuera tan rápido! Kourtney Kardashian y Travis Barker se comprometieron en octubre del pasado año, pero ya se ha conocido que han dejado de ser novios para convertirse en marido y mujer en Las Vegas. Literalmente, los famosos asistieron este lunes a la 64ª entrega anual de los premios Grammy y luego se fugaron a la capilla One Love Wedding Chapel, de Las Vegas, aproximadamente a la 1:30 a.m. hora local, según informó TMZ. Fuentes aseguraron al citado medio que la Kardashian y el baterista de Blink-182 pidieron un imitador de Elvis Presley para oficiar la ceremonia. anillo kourtney kardashian Credit: Instagram También aseguraron que los novios contrataron su propio fotógrafo y seguridad, y no permitieron que se tiraran otras fotos en el lugar. Según dijo a People el propietario de One Love Wedding Chapel, Marty Frierson, ambos llegaron a su boda vestidos con la misma ropa que usaron para la ceremonia de premiación de los Grammy. "No sabía quiénes eran hasta que se detuvieron. Anuncié que era 24 horas, pero querían asegurarse de que todavía iba a estar allí. Pagaron y solicitaron a Elvis Presley, eso era obligatorio. Volví a llamar 5 minutos después y fue como, compré un Elvis, y allí estaban", sostuvo. Kourtney Kardashian and Travis Barker Credit: Photo by Udo Salters /Patrick McMullan via Getty Images No obstante, las fuentes insisten en que esta no será la única boda de la socialité y el músico, sino que habrá otras con mucha "fanfarria". La pareja se comprometió en una ceremonia en la playa, con un increíble arreglo floral y velas que el batería de Blink-182 mandó a montar en las arenas del hotel Rosewood Miramar Beach en Montecito, CA. Mucho llamó la atención en ese entonces el anillo que le regaló a la estrella de Keeping Up with the Kardashians, cuyo diamante es de al menos 15 quilates y cuyo precio ronda el millón de dólares, según reportaron medios como TMZ e E!News. Aunque la ceremonia fue bastante íntima, asistieron familiares como Alabama, la hija del músico, Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Tristan Thompson, entre otros. Kourtney Kardashian y Travis Barker Credit: IG/kravis4ever SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kardashian, de 42 años, y Barker, de 46, fueron amigos durante años hasta que su relación comenzó a ser más que una amistad. Desde entonces no se han escondido para vivir lo que sienten. La pareja también ha pensado en tener hijos juntos. "Travis y yo queremos tener un bebé", declaró Kardashian en la serie The Kardashians, en Hulu.

