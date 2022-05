Kourtney Kardashian y Travis Barker sellaron su matrimonio con un bonito beso ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería La lujosa boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker en Portofino beso casada Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Fotos de la boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker, Adriana Lima embarazada con músculos abdominales envidiables, Tommy Torres conquista a casa llena y más imágenes imperdibles de los famosos. Empezar galería Kourtney Kardashian y Travis Barker La lujosa boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker en Portofino beso casada Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group ¡Un cuento de hadas! La pareja se juró amor eterno en una espectacular boda bajo el cielo italiano. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Kourtney Kardashian y Travis Barker La lujosa boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker en Portofino Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group La joven de 43 años se vistió de blanco para dar el "sí" al músico de la banda Blink 182. La mañana del domingo la pareja intercambió votos y se prometió amor eterno frente a sus seis hijos en conjunto. La mayor de las hermanas usó un minivestido corsé de Dolce&Gabanna y un largo velo de encaje. 2 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos y Alexa Myrka Dellanos ("La Mesa Caliente") y su hija Alexa Dellanos en la alfombra del 20 aniversario de la Gala del Hospital Infantil St Jude Credit: Mezcalent La presentadora de La mesa caliente (Telemundo) y su hija lucieron guapísimas en la alfombra del 20 aniversario de la Gala benéfica del Hospital Infantil St Jude. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Adriana Lima Adriana Lima presume su pancita de embarazada en un vestido revelador en Cannes Credit: Photo © 2022 Best Image/The Grosby Group La brasileña, quien está esperando su tercer hijo, presume su pancita de embarazada en un vestido revelador en Cannes. La modelo desfiló en la alfombra roja acompañada de su pareja Andre Lemmers. 4 de 9 Ver Todo CNCO CNCO en la alfombra del 20 aniversario de la Gala del Hospital Infantil St Jude, a beneficio de los niños enfermos de cáncer Credit: Mezcalent La agrupación en la alfombra del 20 aniversario de la Gala del Hospital Infantil St Jude, a beneficio de los niños enfermos de cáncer. 5 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian disfruta un helado con North y Penelope justo antes de la boda Credit: Photo © 2022 REX Features/Shutterstock/The Grosby Group La estrella de Keeping Up with the Kardashians continúa acaparando miradas con su look a lo Marilyn Monroe. La empresaria disfrutó un helado con North West y Penelope en Portofino, lugar donde se celebró el matrimonio de su hermana Kourtney Kardashian y Travis Barker. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tommy Torres Tommy Torres Conquista a casa llena sus tres funciones en el Coliseo de Puerto Rico Credit: Luis Medina El cantante conquistó a casa llena sus tres funciones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El famoso intérprete logró reunir 45 mil fanáticos en sus tres espectáculos "sold out" para deleitar a casa llena de principio a fin con una audiencia entusiasmada que lo acompañó para cantar sus éxitos y disfrutar las historias de sus letras. 7 de 9 Ver Todo Anne Hathaway Anne Hathaway is seen departing the 75th annual Cannes film festival at Nice Airport Credit: Marc Piasecki/GC Images Tras desfilar varias alfombras durante la 75 edición del Festival de Cine de Cannes, la actriz fue fotografiada llegando al aeropuerto de Nice. Para viajar, Anne apostó por un look cómodo y casual con gorra, gafas de sol y bufanda de seda de LILYSILK. 8 de 9 Ver Todo Richard Branson richard branson Credit: Cortesía El magnate británico se tomó esta foto del recuerdo a bordo del recién inaugurado crucero 'Valiant Lady' junto a miembros del staff que sostenían las banderas de sus respectivos países. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

