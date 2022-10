Kourtney Kardashian y Travis Barker con looks góticos, Kate del Castillo, Jaime Camil y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kourtney Kardashian y Travis Barker Credit: Backgrid/The Grosby Group Te mostramos las mejores fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Kourtney Kardashian Kourtney Kardashian y Travis Barker asisten al cumpleaños de su hijo Landon tras celebrar su aniversario de compromiso Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La estrella de telerrealidad y su esposo Travis Barker fueron fotografiados saliendo del concierto de cumpleaños del hijo del baterista de Blink 182, Landon Barker, en West Hollywood. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Emily "Cinammon" Emily "Cinammon", hija del campeón mundial de boxeo Saúl "El Canelo" Álvarez, celebró a lo grande sus XV años con una fiesta especial en su natal Guadalajara Credit: Mezcalent La hija del campeón mundial de boxeo Saúl 'El Canelo' Álvarez, celebró a lo grande sus quince años con una fiesta especial en su natal Guadalajara, donde la misa en la Catedral principal de la ciudad no pudo faltar. 2 de 7 Ver Todo Kate del Castillo Kate del Castillo con Pepe Rapazote, Isabella Sierra y Linconln Palomeque en la premiere en Miami de la tercera temporada de "La Reina del Sur" Credit: Mezcalent La protagonista de La reina del sur 3 posó muy sonriente en la alfombra roja del estreno de la superserie de Telemundo junto a Ed Trucco, Isabella Sierra y Linconln Palomeque. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Lourdes Stephen Lourdes Stephen en la premiere en Miami de la tercera temporada de "La Reina del Sur Credit: Mezcalent La copresentadora de Al rojo vivo (Telemundo) también se dio cita a la premiere de la superserie La reina del sur 3, en Miami. 4 de 7 Ver Todo Jaime Camil Jaime Camil luce atletico mientras busca un jugo verde en Los Feliz Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group El actor y productor mexicano lució sus tatuajes mientras compraba un jugo verde en una tienda en Los Ángeles. 5 de 7 Ver Todo Malia y Sasha Obama Malia y Sasha Obama disfrutan de una noche de chicas en West Hollywood Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Las hijas del expresidente Barack Obama dando un paseo en las calles de West Hollywood. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jordin Sparks jordin sparks Credit: JOCE/Bauer-Griffin/GC Images La ganadora del concurso de talento American Idol fue fotografiada por el lente del paparazzi dando un paseo en Los Ángeles. Jordin combinó unos leggings negros con un suéter de LULUSIMONSTUDIO. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

