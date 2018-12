Kourtney Kardashian sube la temperatura en las redes al desnudar una parte muy íntima de su anatomía

Kourtney Kardashian sigue demostrando que a sus 39 años es una de las mamás más sensuales del mundo del entretenimiento y sus más recientes publicaciones en las redes sociales son la prueba de esto.

La hermana mayor del afamado clan Kardashian-Jenner colgó en su popular cuenta de Instagram una serie de fotografías con las que subió la temperatura del mundo digital y al mismo tiempo puso a respirar sensualidad a sus millones de seguidores.

En una de estas pícaras publicaciones, la madre de tres dejó al desnudo parte de su intimidad y por supuesto, los piropos de sus fanáticos no se han hecho esperar para la sexy estrella de la serie Keeping Up with the Kardashians.

“Ella es increíble”, “la reina del mundo, punto”, “simplemente perfecta”, “ella es natural”, “te ves muy bien”, fueron algunos de los miles de halagos que llovieron para la expareja del polémico Scott Disick.

Y aunque hubo aquellos que también aprovecharon para criticarla, otros cuantos sí agradecieron a la estrella de la televisión por las sensuales fotografías. “El regalo perfecto para el cumple de mi marido, gracias Kourtney. ¡Eres hermosa y natural!”, aseguró una seguidora en los comentarios de Instagram.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Las picantes fotografías hacen parte de la más reciente edición de la revista GQ en su edición mexicana, publicación para la cual Kourtney posó en muy poca ropa. “Muchas gracias”, comentó la afamada hermana de Kim y Khloé Kardashian junto a una de sus publicaciones en las redes sociales.

No hay duda de que tras su ruptura con Younes Bendjima a finales del pasado verano, Kourtney se encuentra disfrutando al máximo de su nueva etapa de soltería y se le ha vinculado sentimentalmente con varios jóvenes galanes.