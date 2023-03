Kourtney Kardashian se corta el pelo y se vuelve súper rubia, Karol G, JLo y más fotos imperdibles ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kourtney Kardashian saca a relucir su nuevo cabelllo rubio en la pelea de la UFC con Travis Barker Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group ¡No dejes de ver las fotos trending del día! Empezar galería Nuevo look Kourtney Kardashian saca a relucir su nuevo cabelllo rubio en la pelea de la UFC con Travis Barker Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group La estrella de telerrealidad, Kourtney Kardashian, sacó a relucir su nuevo cabelllo rubio en la pelea de la UFC, en Las Vegas, con su esposo Travis Barker. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Bonjour Karol G llega a su hotel luego de una larga jornada durante Semana de la Moda de París Credit: Photo © 2023 Spread Pictures/The Grosby Group La intérprete de "TQG", la cantante colombiana Karol G, fotografiada llegando a su hotel luego de una larga jornada durante la Semana de la Moda de París. 2 de 7 Ver Todo Tiempo de vals chayanne lele pons boda Credit: Mezcalent Durante su boda con Guaynaa, Lele Pons bailó el icónico tema "Tiempo de Vals" junto a su tío político Chayanne. El matrimonio de la influencer con el cantante puertorriqueño se realizó el pasado sábado en Miami y contó con la presencia de un sinnúmero de celebridades como, entre otros, Paris Hilton, Aitana, Sebastián Yatra, Diplo, Becky G y Natti Natasha. 3 de 7 Ver Todo Anuncio En la alfombra roja Diego Luna y su hija Fiona comparten un momento divertido con Jamie Lee Curtis en los PGA Awards Credit: Photo © 2023 MSN/The Grosby Group El actor Diego Luna desfiló por la alfombra roja de los Producers Guild of America Awards en Beverly Hills, acompañado de su hermosa hija Fiona Luna, quien tiene 12 años de edad, producto de su pasado matrimonio con Camila Sodi. 4 de 7 Ver Todo ¡Segunda visita! Jennifer Lopez and Ben Affleck visitan por segunda vez una mansion en Pacific Palisades Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Jennifer López y Ben Affleck visitaron por segunda vez la asombrosa mansión de 64 millones de dólares en Palisades, California. 5 de 7 Ver Todo ¡Feliz cumpleaños Emilio! cumpleanos emilio estefan Credit: Cortesía Emilio Estefan celebró su 70 cumpleaños en Miami rodeado de amigos, familiares y asociados que lo han acompañado en su increíble trayectoria. La fiesta, que tuvo una temática de discoteca de los años 70, contó con invitados de lujo como, entre otros, la cantante Camila Cabello. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mes de la mujer DSW Celebrates Women's History Month with Jamie Chung, Adrienne Bailon-Houghton, Ashley Tisdale & more Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for DSW Con motivo del mes dela mujer, la modelo Jamie Chung participó en un panel de DSW, en Beverly Hills, junto a otras personalidades como Katherine Schwarzenegger Pratt, Ashley Tisdale y Adrienne Bailon-Houghton. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

