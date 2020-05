“¡Está embarazada!” le dicen a Kourtney Kardashian y esto es lo que responde Con 41 años, la modelo y empresaria presume su cuerpazo y no se resistió a responder a una seguidora que le dijo que estaba embarazada. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A sus 41 años y tras dar a luz a tres niños, Kourtney Kardashian no pierde la oportunidad de presumir de su figura. En esta ocasión no pudo quedarse callada ante el opinión de una seguidora que le comentó que estaba embarazada. La mayor de las Kardashian compartió una fotografía suya frente a una piscina en un sexy bikini con un top desabrochado con estampado de vaca. La fan le escribió “¡Está embarazada!”, con íconos de celebración. La modelo se apresuró a frenar especulaciones. "Esta soy yo cuando tengo algunos kilos de más y realmente me encanta. He dado a luz tres veces increíbles y esta es la forma de mi cuerpo", escribió en su cuenta de Instagram. Image zoom Instagram / Kourtney Kardashian La estrella del programa de televisión Keeping Up with the Kardashians comparte constantemente a través de sus redes sociales su rutina de ejercicios, sobretodo durante esta cuarentena donde ha aprovechado para revelar algunos de sus secretos de belleza a través de su nueva página de Internet: Poosh. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta no es la primera vez que Kardashian frena las especulaciones por parte de los fanáticos sobre si está embarazada o no. Recientemente, colgó imágenes de una de sus secciones de fotos y varios seguidores también le comentaron lo mismo. "Estás embarazada", escribió un fanático seguido de un emoji de mujer embarazada, a lo que otro fanático respondió: "No, pero ojalá lo estuviera". Kardashian le respondió a ambos: "Pero pongan la bendición", seguido de un emoji de manos orando.

Close Share options

Close View image “¡Está embarazada!” le dicen a Kourtney Kardashian y esto es lo que responde

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.