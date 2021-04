Mira el extravagante regalo de cumpleaños que recibió Kourtney Kardashian de parte de su novio La pareja confirmó su romance el pasado mes de febrero. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya no es un secreto para nadie que Kourtney Kardashian tiene un romance con el cantante Travis Barker, con quien la hemos visto derrochando amor en varias ocasiones tanto en público como en las redes, y con quien al parecer ha logrado entablar una de sus relaciones más estables. Ahora bien, si tienen o no futuro como pareja, eso está por verse. Lo cierto es que Barker se acaba de ganar muchos puntos gracias al increíble detalle que tuvo con su novia en el día de su cumpleaños. La socialité estuvo de cumpleaños este 18 de abril y su novio la sorprendió con un espectacular arreglo floral que más bien parecía una fuente de tulipanes y gardenias. Además, también había flores colgando desde el techo. "Tulipanes y gardenias son mis flores favoritas", escribió la hermana mayor de las Kardashian en una foto de su regalo que publicó en sus historias de Instagram. "Toda mi casa huele increíble". Otra que también estaba fascinada con el regalo que le hicieron a su hermana, fue Kim Kardashian, quien no podía creer el tamaño del arreglo e incluso mientras hacía un video para las redes, aseguró que nunca había visto un arreglo de flores más bello que ese. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kourtney Kardashian, Regalo de cumpleanos, novio de kourtney Kardashian, Travi Barker Credit: Instagram Kourtney Kardashian, Regalo de cumpleanos, novio de kourtney Kardashian, Travi Barker Credit: Instagram Kourtney Kardashian, Regalo de cumpleanos, novio de kourtney Kardashian, Travi Barker Credit: Instagram Kourtney Kardashian, Regalo de cumpleanos, novio de kourtney Kardashian, Travi Barker Credit: Instagram Eso sí, el cantante no se conformó con su extravagante regalo, sino que también publicó una serie de sexy fotos junto a Kardashian con un importante mensaje. "Te amo, carajo", escribió Barker. "Eres una bendición para este mundo. Feliz cumpleaños".

Share options

Close Login

View image Mira el extravagante regalo de cumpleaños que recibió Kourtney Kardashian de parte de su novio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.