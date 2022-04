Kourtney Kardashian reaparece luego de que la acusaran de boda falsa con Travis Barker Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kourtney Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Además: Las fotos del escándalo por el primer encuentro de Pete Davidson con la hija mayor de Kim Kardashian; y doña Silvia Pinal reaparece en silla de ruedas. Empezar galería En la mira Kourtney Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Kourtney Kardashian reapareció en Los Ángeles tras su sonada boda secreta con Travis Barker en Las Vegas que según fuentes no ha sido del todo legal pues carecía de licencia para el enlace. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Un lío North West and Pete Davidson Credit: Backgrid/The Grosby Group Las redes están que arden por esta y otras imágenes del novio de Kim Kardashian, Pete Davidson, quien tuvo su primer encuentro con North, la hija mayor de la diva y empresaria y que tuvo a bien el gesto de sentar a la niña en sus piernas, cosa que no ha sido bien vista por algunos. 2 de 9 Ver Todo Echando flores Sofia Vergara Credit: Instar Images/The Grosby Group En Los Ángeles también captamos a la colombiana Sofía Vergara gozando del sol y el buen clima con un look fantástico y su emblemática sonrisa, ¡wow! 3 de 9 Ver Todo Anuncio ¡Viva la vida! Maluma Credit: Zuma Press/The Grosby Group En Madrid captamos a otro colombiano de éxito: Maluma, quien rompío récords de asistencia en el WiZink Center de la capital española 4 de 9 Ver Todo Venerable silvia pinal en silla de ruedas obra Caperucita Credit: Mezcalent Y en Ciudad de México apareció doña Silvia Pinal en silla de ruedas para la presentación de la obra Caperucita donde por cierto causó alarma al aparecer en una entrevista televisiva aparentemente "desorientada". 5 de 9 Ver Todo Noche de estreno Laura Pausini Credit: Mega/The Grosby Group Y en los fnas se desbordaron a las puertas del Auditorio Della Conciliazione en Roma para saludar a la cantante Laura Pausini en el estreno mundial de su cinta Laura Pausini: Un placer conocerte, que puedes ver a partir de hoy en Amazon Prime. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Con cariño Angélica María The Hollywood Chamber Of Commerce At The Chamber's Annual Board Installation & Lifetime Achievement Awards Gala Credit: Getty Images Y de vuelta en Los Ángeles la Cámara de Comercio de Hollywood rindió tributo a La Novia de México, doña Angélica María, por su brillante trayectoria, presentándole este hermoso retrato, ¡ven su sorpresa! 7 de 9 Ver Todo Nuevo look Khloe Kardashian, Kris Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group Y en el lujoso Osteria Mozza de Melrose, en L.A. captamos a Khloé Kardashian con su mamá, Kris Jenner, quien está presumiendo nuevo look, ¿les gusta? 8 de 9 Ver Todo Mucha música <p>Y en Miami captamos al ex Menudo Daniel Rene (centro) acompañado de sus colegas, los también cantantes Jon Secada (izq.) y Robin Thicke, en el lanzamiento de la tercera temporada del show A Tiny Audience (HBO MAX), del cual él es coanfitrión. ¡No te puedes perder el capítulo!</p> Y en Miami captamos al ex Menudo Daniel Rene (centro) acompañado de sus colegas, los también cantantes Jon Secada (izq.) y Robin Thicke, en el lanzamiento de la tercera temporada del show A Tiny Audience (HBO MAX), del cual él es coanfitrión. ¡No te puedes perder el capítulo! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Kourtney Kardashian reaparece luego de que la acusaran de boda falsa con Travis Barker

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.