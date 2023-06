Kourtney Kardashian presume embarazo en diminuto bikini Con varios meses de embarazo, Kourtney Kardashian no duda en mostrarse sexy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kourtney Kardashian Credit: Gotham/WireImage/Getty Images Hace unas semanas, Kourtney Kardashian dio a conocer que esperaba a un bebé al lado de su actual esposo Travis Barker, con quien contrajo nupcias en noviembre de 2022. Ahora, la socialité revela que están esperando a un varoncito que sería su cuarto hijo, debido a que concibió a Mason, Penelope y Reign cuando estaba casada con Scott Disick. Ahora, la famosa presume su pancita de embarazo en diminuto bikini verde; lo cual, se ha convertido en motivo de sensación. "Sweet Summer", escribió Kourtney para acompañar la sexy imagen que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Los usuarios no resistieron a pronunciarse ante el look de la influencer. "Es tan raro que esté tan involucrada en esto. Porque no es mi vida. Pero estoy tan abrumada que ella está embarazada. Que está disfrutando de un matrimonio saludable. Y que sea capaz de manifestar esta felicidad en un niño después de toda la mierda que pasó con el Scott Disick. Pero aún así solo queda amor. Le tengo mucho respeto a esta mujer. Por cierto, la gente siempre dice que ella no hizo nada por el programa. No puedo creer que la gente esté diciendo esto. Y supongo que esos son realmente jóvenes. Porque todas las personas que vieron los viejos episodios saben que Kourtney y Lord D eran las estrellas de este programa", dijo una internauta. Kourtney Kardashian SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Amamos esto"; "Hermosa mamá"; "Hermosa chica verano"; "Mi Kardashian favorita y la más interesante de mirar. Felicidades, la felicidad te queda genial"; "Kourtney es la más hermosa de todas las Kardashian"; "Luces hermosa Kourtney"; "Kourtney es la reina", y "Chica, te ves mejor que yo en bikini y ni siquiera estoy embarazada", agregaron. Kourtney Kardashian no duda en demostrar el amor que siente por su esposo Travis Barker y lo feliz que está de este embarazo.

