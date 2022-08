Kourtney Kardashian recibe fuertes críticas después de que su hija de 10 años compartirse una rutina de maquillaje Kourtney Kardashian está siendo duramente criticada por dejar que su hija Penélope, de tan solo 10 años, se maquille y comparta su rutina a través de redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Penelope Disick, la hija mayor de Kourtney Kardashian y Scott Disick, compartió su rutina de maquillaje en TikTok, y aunque algunos seguidores lo encontraron adorable, muchos otros no dudaron en criticar a su madre por permitir que la pequeña de 10 años usara maquillaje a una edad tan temprana. En el clip que ya ha sido eliminado, la niña primero se pone una diadema rosa para asegurarse de que no se mancha cabello. Posteriormente, se puso suero en la piel para prepararla antes de aplicar el corrector debajo de los ojos, debajo de los pómulos y en la frente. La pequeña aparecía mezclando el producto con una esponja de maquillaje. Finalmente, completó el look con sombra de ojos, rímel y brillo de labios. El clip llevaba por título: "Que tengas un buen día 😊😊", según recogió E! News. Hija Kourtney Kardashian Hija Kourtney Kardashian | Credit: @pandkourt/Tiktok SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras que algunos aplaudían que la pequeña siga los pasos de sus famosas tías, Kim y Kylie, otros expresaban su malestar: "Tengo una niña de 10 años. Simplemente NO. Solo les quedan unos pocos años más de pura inocencia antes de que comiencen a aprender a convertirse en adultos", escribió una usuaria en Reddit mientras que otra agregó: "No puedo creer que tenga 10 años y la gente esté apoyando esto". Kourtney Kardashian y su hija Kourtney Kardashian y su hija | Credit: Instagram Kourtney Kardashian / @pandkourt/Tiktok Otra usuaria trató de ser más comprensiva con su crítica hacia el video de maquillaje: "No hay nada de malo en que una niña pequeña experimente con maquillaje y esas cosas, pero que se publique para que el mundo lo vea me molesta… Supongo que soy de la 'vieja escuela'", expresó la seguidora. Aunque muchos otros fans no consideraron que fuese algo negativo. No importa lo que hagan los miembros del clan Kardashian, ¡nunca pasa desapercibido!

