Kourtney Kardashian agradece a los médicos por salvar la vida de su bebé tras cirugía de emergencia Kourtney Kardashian se somete a delicada operación para salvar la vida de su hijo por nacer y cuenta los detalles de esta odisea. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kourtney Kardashian Barker sufrió un gran susto durante su avanzado embarazo. Kourtney, de 44 años, tuvo una "emergencia médica" por la cual su esposo, el baterista Travis Barker, de 47 años, de la banda Blink 182, tuvo que volar a casa y ausentarse de su gira de conciertos en Europa hace unos días. La empresaria y fundadora de Lemme agradeció a los médicos por salvar la vida de su bebé tras someterse a una delicada operación. "Voy a estar agradecida por siempre a los increíbles doctores por salvar la vida de mi bebé", escribió en Instagram junto a una foto agarrada de la mano de su esposo. "Estoy eternamente agradecida a mi esposo, quien corrió para estar a mi lado, dejando su gira para acompañarme en el hospital y cuidarme después, mi roca", añadió sobre el músico. También agradeció el apoyo emocional de Kris Jenner. "A mi mamá, gracias por agarrarme la mano", escribió. Kourtney reveló que tras tener tres embarazos saludables, no estaba preparada para "el miedo" de tener que someterse a "una cirugía fetal urgente". Kourtney Kardashian Credit: John Shearer/Getty Images Dijo que esta operación prenatal había cambiado su perspectiva. "Tengo un nuevo entendimiento y respeto por las mamás que han tenido que luchar por sus bebés estando embarazadas", expresó. "Gloria a Dios, salir caminando del hospital con mi bebé en mi vientre y a salvo fue una verdadera bendición". Travis Barker también publicó un mensaje en sus redes sociales. "Dios es maravilloso. Volé a casa para una cirugía de emergencia de vida o muerte para nuestro bebé y estoy tan agradecido de que salió bien". El músico se reincorporará a la gira después de este gran susto de salud de su hijo por nacer. Kourtney Kardashian Travis Barker Credit: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images La hermana de Kim Kardashian ya es madre de tres: Reign Aston, de 8 años, y Mason Dash, de 13, y su hija Penelope Scotland, de 11, con su ex Scott Disick. Barker tiene tres retoños con su ex Shanna Moakler: su hijo Landon, de 19 años, su hija Alabama, de 17 años, y su hijastra Atiana, de 24, hija de Óscar de la Hoya. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los seguidores de la pareja mostraron su apoyo a Kourtney y Travis después de esta traumática vivencia y se alegraron de que su bebé ya está fuera de peligro.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kourtney Kardashian agradece a los médicos por salvar la vida de su bebé tras cirugía de emergencia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.