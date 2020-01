Kobe Bryant y el pacto con su esposa de no volar juntos en helicóptero Se van sabiendo más y más detalles tras el drámatico suceso que ayer impresionó al mundo: la muerte de la leyenda mundial del baloncesto Kobe Bryant y su hija Gianna, de trece años, al estrellarse el helicóptero en el que viajaban junto a otras siete personas. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Apenas pasaron 24 horas desde la noticia de la trágica muerte de la leyenda mundial del baloncesto, Kobe Bryant y su hija Gianna, y los fans del mito continúan en shock tratando de encontrar respuestas a esta inesperada e inimaginable tragedia. Image zoom Ya se confirmaron los nombres de los nueve fallecidos en este terrible accidente aéreo, en el que todos los pasajeros perdieron la vida al estrellarse el helicóptero en el que viajaban juntos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom El denominador común ahora es la pregunta que se hace la gente acerca de si este desastre podría haber sido evitado. Las autoridades continúan investigando las causas del fatídico accidente, en el que parece que la densa niebla que reinaba en el aire jugó un papel importante en el desenlace de los hechos. Image zoom Gracias a una fuente que conversó con la anglosajona People, hemos sabido que el titánico jugador, de 41 años, y su bellísima esposa mexicana, Vanessa Bryant, de 37, tenían un pacto. En él acordaron, seguramente pensando en que algo así pudiera pasar, preocupados por el bienestar de sus hijas, que la pareja nunca volaría junta en el mismo helicóptero. Un detalle que ahora pareciera un triste presagio del accidente que acaba de acontecer. Image zoom La misma fuente reveló a la revista que Kobe Bryant siempre volaba con el mismo piloto Ara Zobayan, otro de los fallecidos en el siniestro. Paradójicamente, el jugador de los Lakers comenzó a usar helicópteros para llegar más rápido a sus partidos y de esa forma poder pasar más tiempo con sus hijas. Fue la mejor idea que encontró para esquivar el pesado tráfico de la ciudad de Los Ángeles durante sus desplazamientos. Image zoom “Tuve que averiguar la fórmula que me permitiera entrenar y seguir enfocado, pero sin comprometer el tiempo de calidad con mi familia”, le aseguró Kobe a Alex Rodríguez en 2018. “Así fue que comencé a desplazarme en helicópteros, para ser capaz de llegar de un lado a otro en quince minutos”. Advertisement

