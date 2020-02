Kobe Bryant será homenajeado en el partido All-Star de la NBA Una lluvia de estrellas se han sumado al tributo a Kobe Bryant que se realizará este domingo en un partido All-Star de la NBA. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una lluvia de estrellas se han sumado al tributo a Kobe Bryant que se realizará este domingo en el 69 partido All-Stars de la NBA. La actriz ganador al Oscar y también cantante Jennifer Hudson, la ganadora al Grammy Queen Latifah, Chance the Rapper, Lil Wayne, DJ Khaled y el rapero Quavo -colega en el trío Migos con Offset, pareja de Cardi B– encabezarán la multiestelar ceremonia del medio tiempo. Por su parte, la veterana Chaka Khan se encargará de interpretar el himno nacional previo al partido. La NBA confirmó hoy que Hudson y compañía también rendirán tributo a Gianna, la hija de 13 años del laureado jugador de baloncesto que pereció junto a él y otras siete personas en un accidente de helicóptero ocurrido el 26 de enero pasado. El partido 69 NBA All-Star se llevará a cabo este domingo 16 de febrero en el Baltimore Civic Center, y será transmitido en vivo por la cadena TNT a las 8:00 p.m., hora del Este. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tributo que se llevará a cabo en la duela se solo uno de muchos que se han sumado de forma espontánea a la memoria del querido Black Mamba, como le llamaban de cariño de 41 años. El pentacampeón de la NBA fue enterrado al lado de su hija Gigi en una ceremonia privada, según confirmaron múltiples fuentes a mediados de esta semana. Este 24 de febrero la ciudad de Los Ángeles también le rendirá un tributo a padre e hija en el Staples Center, lugar que vio cubrirse de gloria al carismático jugador, padre de familia, empresario y ganador al Oscar. Que en paz descanse. Advertisement

