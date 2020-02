Polémica: subastan objetos del homenaje a Kobe y Gianna Bryant solo horas después del evento Surge polémica por la subasta de objetos del homenaje a Kobe Bryant y su hija Gianna en Internet: piden cientos de dólares por programas, tickets y pins. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Han pasado solo unas horas desde que se llevara a cabo el solemne tributo a Kobe Bryant y su adorada hija Gianna y por increíble que parezca, en Internet ya circulan objetos y memorabilia procedentes de la ceremonia que ciertas personas buscan subastar a cambio de cientos -e incluso miles- de dólares. A horas tempranas del martes comenzaron a surgir en Ebay “paquetes” con el programa, el pin y hasta el ticket de entrada para la ceremonia en la que abundaron los rostros famosos de amigos y seguidores del pentacampeón de la NBA, como Beyoncé, Jennifer López y las leyendas del baloncesto Magic Johnson, Michael Jordan y Shaquille O’Neal. Posts revisados por People en Español confirmaban subastas que iban desde los $5 -por un pin- hasta $399.99 por un paquete de ticket, pin y programa, como precio base y abierto al mejor postor. De acuerdo al sitio TMZ.com las ofertas llegan a alcanzar hasta los $5,000 si se adquieren por medio de la opción “Buy it now”, es decir, por medio de compra inmediata y sin apostar. Captura de pantalla de People en Español de unas de las subastas disponibles en EBAY: Image zoom La entradas para el tributo del escolta de los LA Lakers -y quien se cubrió de gloria en el Staples Center, es decir, el mismísimo sitio donde se le rindió tributo- fueron distribuídas desde principios de febrero a los pocos días de que el jugador retirado de los LA Lakers y su hija Gigi perecieran en un accidente de helicóptero el 26 de enero pasado. Gran parte de dichos tickets estaban a la venta y sus ganancias beneficiarían a la Mamba & Mambacita Sports Foundation. Lógicamente estas subastas en línea han levantado ámpula. Algunos han respondido sin palabras: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros han señalado de subastar los objetos del tributo a Kobe y su hija es “asqueroso”. “Odio a a gente”, ha exclamado algún usuario de Twitter. Lo cierto es que incluso en vida el propio Kobe Bryant había mostrado su rechazo a que se subastaran objetos y memorabilia suyos sin su consentimiento. Incluso en 2013 Kobe y su madre Pamela Bryant se fueron a juicio porque su progenitora pensaba subastar cerca de 100 objetos pertenecientes a la juventud de Kobe, incluyendo dos de sus anillos de campeón en la escuela. Y él le puso un alto. Advertisement

Close Share options

Close View image Polémica: subastan objetos del homenaje a Kobe y Gianna Bryant solo horas después del evento

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.