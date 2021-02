Close

Piloto de helicóptero en que falleció Kobe Bryant se habría desorientado antes de estrellarse Oficiales de seguridad revelaron nuevos detalles sobre lo que habría ocurrido momentos antes del choque en el que perdieron la vida el jugador de la NBA, su hija y 7 personas más. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Getty Images Ara Zobayan, el hombre que piloteaba el helicóptero en el que perdieron la vida Kobe Bryant y su hija Gigi, además de otras 7 personas, habría sufrido "desorientación espacial" momentos antes de estrellarse en las colinas de Calabasas, en California, el pasado 26 de marzo. Así lo revelaron hoy directivos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés). Robert Sumwalt, presidente de dicho organismo habló sobre lo ocurrido aquella mañana de densa niebla en las colinas de California. Según se explicó la aeronave modelo Sirkosy S-76 ascendió bruscamente hasta casi atravesar las nubes para luego ladearse abruptamente y precipitarse hacia la ladera de una colina. Zobayan tenía una década de experiencia como piloto y había trabajado antes para la familia de Kobe Bryant. "Tenían una buena relación con el cliente y probablemente no quiso decepcionarlo al no completar el vuelo. Una presión autoinfligida puede afectar adversamente al criterio y el juicio de un piloto", exclamó un oficial de la NTSB. El choque provocó la muerte del campeón de la NBA, de 41 años, su hja Gianna, de 13, y el propio piloto. También perdieron la vida Payton Chester, de 13 años; Sarah Chester, de 45; Alyssa Altobelli, de 14; Keri Altobelli, de 46; John Altobelli, de 56; Christina Mauser, de 38; y el piloto de la aeronave, Ara Zobayan, 50. La causa de su fallecimiento se estableció posteriormente como "traumatismo por fuerza contundente" y ha sido clasificado como un "accidente", según indica dicho sitio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el reporte emitido este martes por la NTSB también informaron que el helicóptero no llevaba una caja negra pues no era un requisito necesario. El reporte indica que ha habido 184 choques aéreos causados por desorientación espacial. 20 de ellos ocurrieron en helicópteros.

