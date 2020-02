Este fue el último favor que pidió Kobe Bryant desde el helicóptero donde falleció Un amigo del deportista contó en el homenaje el mensaje que intercambió con él minutos antes de perder la vida en el fatídico accidente y que muestra su gran corazón. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El dolor de su marcha no se puede consolar ni aliviar pero el amor que ha movido Kobe Bryant desde que se marchó es, al menos, un chorro de fuerza y energía para los suyos. Ellos ya sabían que era un corazón con patas pero la avalancha de cariño y mensajes en su homenaje de despedida deja claro que era un grandioso ser humano. Su amigo, Rob Pelinka, reveló algo muy personal durante la celebración en honor al deportista el asado 24 de febrero. El gerente general del equipo de Los Angeles Lakers contó el favor que le pidió Kobe a través de un mensaje la misma mañana de su accidente. El deportista escribió a Pelinca para ver si podría ayudar a la hija de un amigo, que viajaba con él en ese helicóptero y también murió, para que pudiera hacer una pasantía en un equipo profesional de béisbol en el Sur de California. “Kobe vivía para mejorar la vida de los demás, todo el tiempo, hasta su último mensaje de texto”, dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así era y así le recordaban, entregado, humilde y al servicio de los demás cuando se le necesitaba, alejado de los egos y orgullos innecesarios. “Él siempre fue un campeón y apasionadamente celebraba los logros de los demás”, prosiguió Pelinka al recordar esa conversación minutos antes de dejarnos. Image zoom Kobe cumplió con el favor de su amigo en los últimos momentos de su vida, se marchó haciendo el bien, una vez más. “El último acto humano de Kobe fue heroico”, aseguró Pelinka profundamente emocionado. Uno de los muchos y maravillosos gestos de este grande dentro y fuera de la cancha de baloncesto. Advertisement

