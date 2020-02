Kobe Bryant: Nuevo reporte de las causas de accidente helicóptero La NTSB publicó un nuevo reporte en el que confirma que la niebla y la baja visibilidad parecen ser el principal motivo del accidente que se robó la vida del jugador de los Lakers y su hija Gianna Bryant. Las maniobras del piloto en sus últimos momentos parecen indicar que estaba espacialmente desorientado. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se van a cumplir dos semanas del fatídico día en el que un terrible accidente aéreo se cobró la vida de nueve personas en Los Ángeles, entre ellas, el famoso jugador de baloncesto Kobe Bryant y su hija Gianna. Image zoom Después de la investigación abierta para esclarecer las causas del siniestro, parece ser que todo fue debido a la profusa niebla y a la baja visibilidad reinante durante el vuelo, según asegura en su último reporte el National Transportation Safety Board o Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom En un primer estudio se avisó que no había encontrado ningún fallo en el motor que pudiera haber provocado el accidente, por lo que la atención se concentró en las condiciones meteorológicas. El NTSB recopiló fotos y videos de las personas que se encontraban en el área el día de la tragedia y aseguró que definitivamente “la niebla y las nubes bajas cubrían las colinas” donde el helicóptero de Kobe Bryant chocó. Image zoom El nuevo reporte incluyó numerosas fotos, comentó hoy Los Angeles Times, incluida una en la que podía verse el helicóptero volando entre las nubes poco antes de que chocara contra la montaña de Calabasas. Los testigos allí presentes, ciclistas y hikers, aseguran que la visibilidad era muy escasa cuando oyeron la explosión del helicóptero contra la ladera de la colina. Image zoom Otros pilotos de helicóptero y expertos en accidentes aéreos sugieren que, hasta el momento, todos los signos de las maniobras antes del siniestro son propias de un piloto espacialmente desorientado, algo que sucede cuando se vuela en la niebla: los pilotos pueden muy fácilmente perder la noción de si están yendo hacia arriba o hacia abajo durante el vuelo. Vannesa Bryant, quien perdió a su esposo y a una de sus cuatro hijas en común hace ahora dos semanas, conmovió de nuevo las redes al postear un tierno video de su pequeña bebé en pleno duelo. “Mi Koko Bean. Igualita a mi Gigi y con los ojitos de su papá”, dice bajo su post que en sólo siete horas llevaba casi ocho millones de visualizaciones. Advertisement

