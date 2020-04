Hay un nuevo post en la cuenta de Instagram de Kobe Bryant. ¿De qué se trata? Hay un nuevo post en la cuenta de Instagram del fallecido baloncestista Kobe Bryant. Los detalles By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un nuevo post ha aparecido en la cuenta de Instagram del difunto baloncestista Kobe Bryant, creando una gran incógnita. ¿De qué se trata? Dos meses después de la trágica muerte de la estrella de la NBA, apareció una nueva publicación en sus redes sociales. "Bienvenidos de vuelta a Dren. Esperamos que estén listos para ponerse al día con los 'West Bottom Badgers' en otra mágica temporada de baloncesto. La primera temporada de la serie Wizenard ya salió. #KobeBryant #GranityStudios #KobeInc", dice el mensaje. El misterioso post —compartido por la esposa de Kobe, Vanessa Bryant— promueve la nueva serie de libros que el baloncestista escribió junto al reconocido autor Wesley King. Los libros, que tienen un poco de fantasía, hablan de las aventuras de un equipo de baloncesto y van dirigidos a una audiencia de niños y adolescentes. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desafortunadamente The Wizenard Series tuvo que ser lanzado en ausencia de Kobe, quien inspiró a un sinfín de jóvenes amantes del baloncesto con su talento en la cancha y espíritu de perseverancia. Wesley King también promocionó la serie de libros en su cuenta de Twitter, lamentando que su co-autor no estuviera aquí para acompañarlo. "Día oficial del lanzamiento, es agridulce sin my colaborador pero me siento agradecido de que sus palabras siguen vivas. Este libro se trata de seguir tus sueños", expresó. Sin duda el libro será todo un éxito y otra manera para conectar a los fieles fanáticos de Kobe Bryant con el ícono del baloncesto. Advertisement

Close Share options

Close View image Hay un nuevo post en la cuenta de Instagram de Kobe Bryant. ¿De qué se trata?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.