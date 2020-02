No hay evidencia de falla mecánica en el accidente del helicóptero de Kobe Bryant La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte: No hay evidencia de fallas mecánicas en el helicóptero en que perdió la vida Kobe Bryant con su hija Gianna y siete personas más. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los restos del helicóptero en que perdieron la vida Kobe Bryant, su hija Gianna y siete pasajeros más no muestran evidencias de fallas mecánicas. Así lo anunció este viernes la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte o NTSB, por sus siglas en inglés. “El 26 de enero, 2020 alas 09:45 hora del Pacífico (PST) un helicóptero Sikorsky SK76B N72EX, chocó con el terreno escarpado cercano a Calabasas, California”, indica el comunicado oficial emitido este viernes por dicha dependencia a través de su sitio de prensa. “Sus restos fueron. localizados al pie de las colina de Santa Mónica, en un parque de ciclismo de montaña….el cráter del impacto es de 24 pies por 15 pies de diámetro y dos pies de profundidad”. Según se detalla el panel de instrumentos del helicóptero queó destruído en el choque y la mayoría de sus aditamentos acabaron fuera de su sitio. Los controles de vuelo se rompieron y sufrieron daño por el fuego ocurrido tras el brutal impacto. “Las secciones visibles de los motores no muestran evidencia de una falla mecánica interna incontenible o catastrófica”, se asegura en la tercera página del reporte. Los peritos creen ahora que como una rama de un árbol que estaba en el lugar del accidente quedó cercenada, parece que tanto el motor del helicóptero, como sus aspas, estaban funcionando y girando al momento del choque con tierra. “Aproximadamente el 95% de las aspas del rotor principal fueron recuperadas”, se indica. “Las cuatro aspas mostraban daño similar consistente con estar dobladas a medio tramo…tenían respaduras y despostillamientos”. Las autoridades seguirán investigando las causas del terrible accidente, incluyendo el papel que jugó la densa neblina de aquella fatídica mañana y que flotaba sobre los cielos del poblado de Calabasas. Aún así, los peritajes llevarán mucho más tiempo y según se dice el reporte final no finalizará sino hasta el próximo año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según se aclaró, el reporte emitido este viernes es meramente informativo y no ofrece aclara lo que causó el choque. Como se ha informado anteriormente, la causa de las muertes se ha establecido como “traumatismo por fuerza contundente”, quedando clasificada como “accidente”. La familia del legendario jugador de los LA Lakers recibió ya los cuerpos del jugador y su hija, según confirmó este miércoles la Oficina del Forense de Los Ángeles. Este jueves se anunció que la ciudad de Los Ángeles planea un memorial para honrar a Kobe en el Staples Center, recinto que lo viera triunfar durante muchos años. La fecha es el 24 de febrero próximo, es decir, 2-24, número especialmente simbólico pues en el final de su carrera el retirado jugador estrella de la NBA usó un jersey con el número 24 y su hija Gigi, una joven promesa del baloncesto, hacía lo propio usando el número ‘2’ en su camiseta como parte del equipo juvenil Lady Mamba. Este pertencía a la academia establecida por Bryant en Thousand Oaks, California y que era el destino de los pasajeros al momento del mortal accidente. Advertisement

