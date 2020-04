¡Bianka, la hija menor de Kobe Bryant es una estrella! Mira el video de la niña en TikTok Bianka —la bebé de Kobe Bryant y Vanessa Bryant— brilla en un video de TikTok a sus 3 años de edad. ¡Mírala! By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con solo 3 años, Bianka —la hija menor de Kobe Bryant y Vanessa Bryant— es todo un éxito en TikTok. El domingo, su hermana Natalia, de 17 años, estaba grabando un video en TikTok con dos de sus primas, bailando la canción "We Rock" de la película Camp Rock. De pronto la niña se metió en el video y comenzó a bailar en primera plana, robándose el show. La preciosa niña comenzó a bailar y a reírse frente a la cámara, con un carisma que cautiva a todos. Su hermana Natalia y sus primas no tuvieron más opción que reírse al verla actuando. Bianka tenía puesta una camiseta de los Muppets de Los Lakers, el equipo de baloncesto donde jugaba su papá. Una orgullosa Vanessa Bryant compartió el video de sus hijas y sus seguidores en Instagram enloquecieron. "Demasiado linda", comentó su amiga, la cantante Ciara, mientras que la actriz Gabrielle Union reaccionó con emojis de corazones. Image zoom Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La niña llenó de alegría a su madre y sus hermanas con sus ocurrencias. Este pasado fin de semana Vanessa celebró el aniversario número 19 de casada con Bryant, quien murió junto a su hija Gianna, de 13 años, en un accidente de helicóptero en enero en California. Sin duda fue una fecha llena de nostalgia para la viuda del baloncestista. Image zoom Vanessa Bryant y Kobe Bryant Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Si bien era solo una bebé cuando murió su famoso padre, la pequeña Bianka ha heredado su carisma y será otra gran estrella. Advertisement

