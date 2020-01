¡Kobe Bryant dominaba el español gracias a la tv latina. Veía una telenovela mexicana y un programa de tv latino! Tras la muerte de Kobe Bryant, se dio a conocer que el basquetbolista, quien estaba casado con una mujer de raíces mexicanas, aprendió el idioma español de una manera muy particular. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La inesperada muerte de Kobe Bryant ha dejado impactado al mundo; incluso, en la pasada entrega de los Grammy se le rindió tributo. Ante el deceso del ex integrante del equipo de basquetbol los Lakers, salen a la luz más detalles sobre su vida personal. Ahora se dio a conocer que el deportista, quien estaba casado con la mujer de raíces mexicanas, Vanessa Cornejo, hablaba fluidamente español porque lo aprendió de una manera particular: viendo programas de televisión latinos. RELACIONADO: Natalia, Bianka y Capri: las otras hijas de Kobe Bryant Image zoom El también conocido como la Mamba Negra, alguna vez reveló, en entrevista, que por influencia de su esposa, veía telenovelas como La madrastra y la emisión de Sábado Gigante con Don Francisco que le ayudaron a perfeccionar la forma de hablar dicho idioma. Incluso, cuando anunció su retiro, pudo dar entrevistas en español a medios latinos y siguió los partidos de fútbol de la Selección Mexicana. Image zoom “Es muy importante los fans latinos porque cuando llego aquí esos fans, eran los fans que me abrazaron más, con mucha pasión. Entonces yo les digo ‘denme dos años, tres años, voy a hablar un poquito de español”, explicó Bryant en idioma español durante una conferencia de prensa. “Y ahora mi español no es muy bueno, pero puedo a hablar un poquito. Entonces, ellos significan todo para mí. Tener una esposa que es latina también es muy significativo, y mis hijas”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN En 2001, Kobe Bryant contrajo nupcias con Cornejo y gustaba tomar vacaciones en las playas de Los Cabos, México. De esa relación sentimental nacieron cuatros hijas, Natalia, Gianna María, Bianka y Capri; la última con tan solo seis meses de edad. Su segunda hija, conocida como Gigi, seguía sus pasos en el baloncesto por lo que su padre la llamaba Mambita y registro el nombre en español. Desafortunadamente, la jovencita viajaba con él en el helicóptero que se desplomó y también perdió la vida. Advertisement

