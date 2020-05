Kobe Bryant, ¿culpable de su propia muerte? ¡Nuevo giro en el caso de su accidente! En respuesta a la demanda de Vanessa Bryant a la compañía de helicópteros, el abogado del piloto fallecido asegura que los pasajeros fueron responsables del accidente en el que fallecieron el ídolo del baloncesto y su hija Gigi. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Infinidad de medios se hicieron eco hoy de la respuesta del abogado del piloto fallecido en el accidente aéreo de Kobe y Gianna Bryant, respecto a la demanda que interpuso su viuda a la compañía de helicópteros Island Express. Image zoom El representante legal del piloto Ara George Zobayan, fallecido el pasado 26 de enero en Calabasas junto a otras personas entre las que se encontraban el ídolo del baloncesto y su hija, contestó la demanda de Vanessa Bryant diciendo que fueron precisamente los pasajeros del vuelo siniestrado los responsables de la fatídica tragedia. Image zoom “Cualquier lesión o daño a los demandantes y/o su difunto, fue causado directamente en su totalidad o en parte por negligencia o culpa de los demandantes y/o su difunto, incluido su conocimiento y encuentro voluntario con los riesgos involucrados, y que esta negligencia fue un factor sustancial en causar sus supuestos daños, por lo que este demandado que responde no tiene ninguna responsabilidad”, aseguró el abogado. Habrá que esperar ahora la respuesta de los representantes de la viuda de Kobe Bryant al respecto. Image zoom Vanessa Bryant IG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente, Vanessa Bryant interpuso otra demanda, esta vez contra el departamento de policía del condado de Los Ángeles, por daños emocionales y mentales causados a la viuda de Kobe tras el conocimiento de que fotos de los cadáveres en el lugar del siniestro estaban siendo compartidas por algunos de los oficiales a terceras personas ajenas por completo a la investigación. Un portavoz de la familia Bryant envió un comunicado People en el que aseguró que “la causa de poner esta demanda es por el solo hecho de encontrar a los responsables, proteger a las víctimas y asegurarnos de que nadie tenga que lidiar con este tipo de conducta en el futuro”.

Close Share options

Close View image Kobe Bryant, ¿culpable de su propia muerte? ¡Nuevo giro en el caso de su accidente!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.