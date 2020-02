El tributo a Kobe Bryant y su hija Gigi: conoce los detalles y cómo puedes verlo en vivo El homenaje a Kobe Bryant y su hija Gigi en el Staples Center: conoce los detalles del evento y cómo verlo en vivo. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este lunes 24 de febrero se llevará a cabo el homenaje a Kobe Bryant y su hija Gianna, a casi un mes de su triste fallecimiento en un accidente de helicóptero. Organizadores del tributo en el Staples Center de Los Ángeles esperan que más de 20,000 personas se den cita en la ceremonia que comenzará a partir de las 10:00 a.m., hora local. En el tributo se honrará a padre e hija, de 41 y 13 años, respectivamente, así como a las siete personas que perecieron a su lado: John Altobelli, Keri Altobelli, Alyssa Altobelli, Sarah Chester, Payton Chester, Christina Mauser y el piloto de la aeronave: Ara Zobayan. El acceso al tributo solo será posible para los medios de prensa, staff y aquellas personas que pudieron adquirir las entradas que fueron puestas a la venta hace semanas y cuyas ganancias serán donadas a la Mamba & Mambacita Sports Foundation. Dicha organización se dedicará a “perpetuar el legado de Kobe y Gianna Bryant través de obras de caridad deportivas”, según indica su sitio oficial. Autoridades de Los Ángeles y organizadores del homenaje han hecho un llamado a la comunidad de mirar el evento por medio de la televisión o live stream. Según reportes de People no se espera que se realice una procesión a las afueras del Staples Center. Por su parte el sitio Deadline.com informa que las autoridades han cerrado varias calles aledañas al centro deportivo y de espectáculos, y que aquellas personas que no tengan entradas para el evento no podrán tener acceso al recinto. Dónde ver el homenaje online:

Las cadenas ABC, CBS y FOX realizarán cobertura desde horas tempranas de la mañana. Facebook, YouTube y Twitter también tendrán transmisión en vivo, así como Spectrum News 1. Este es el link directo a la página de la NBA que también hará la transmisión en vivo por medio de sus redes: https://www.nba.com/lakers/. https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flosangeleslakers%2Fvideos%2F1270371070018281%2F&show_text=1&width=476 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tributo se realiza justo en el 2/24/20, fecha escogida justamente para celebrar el número de camiseta que Gigi y Kobe usaron en vida para jugar al baloncesto: 2 y 24, respectivamente. El 20 representa el número de años que Kobe y su hoy viuda Vanessa Bryant estuvieron juntos. Advertisement

Close Share options

Close View image El tributo a Kobe Bryant y su hija Gigi: conoce los detalles y cómo puedes verlo en vivo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.