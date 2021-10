¡Así es por dentro la nueva mansión en Miami de Kimberly Loaiza y JD Pantoja! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería jd y kimberly casa mami main Credit: Getty Images; Youtube/Kimberly Loaiza La mansión de tres pisos es de estilo industrial tiene garage para muchos autos, cocina gourmet y enormes clósets para guardar "huaraches y pantuflas", ¡pasen a mirar! Empezar galería ¡Una nueva vida! Casa de JD Pantoja y Kimberly Loaiza nueva casa Miami Credit: Youtube/Kimberly Loaiza Fue a finales de septiembre pasado que Juan De Dios Pantoja y Kimberly Loaiza anunciaron que se mudaban a Miami en vistas a su participación en el programa de concursos Así se baila, de Telemundo, que se graba en dicha ciudad. Y recién desempacados mostraron por redes su nueva mansión. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Tesoritos Emocionadísimos los influencers mostraron cada rincón de la mansión tipo que según explicaron tiene "tres pisos, sin contar el sótano". Y en por lo menos en dos niveles abundan sofisticados armarios donde guardan su colección de ropa de Versace, gafas de sol, ropa, "tenis, huaraches y pantuflas", según explicó la Lindura Mayor, como llaman a la influencer y madre de cariño. Emocionadísimos los influencers mostraron cada rincón de la mansión tipo que según explicaron tiene "tres pisos, sin contar el sótano". Y en por lo menos en dos niveles abundan sofisticados armarios donde guardan su colección de ropa de Versace, gafas de sol, ropa, "tenis, huaraches y pantuflas", según explicó la Lindura Mayor, como llaman a la influencer y madre de cariño. 2 de 8 Ver Todo La vie en rose En el cuarto de sus hijitos Kima y Juanito las cosas no son distintas, ¡miren en armario súper ordenando de la pequeñita con cajotes para cada tipo de ropa muy bien organizado! En el cuarto de sus hijitos Kima y Juanito las cosas no son distintas, ¡miren en armario súper ordenando de la pequeñita con cajotes para cada tipo de ropa muy bien organizado! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Hora gourmet kimberly loaiza en su nueva casa de miami cocinando Credit: Getty Images; Youtube/Kimberly Loaiza La sofisticada cocina de granito de la pareja conocida en redes como JUKILOP tiene gabinetes modernos y carísimos aparatos electrodomésticos ¡y es tan espaciosa que Loaiza hasta se puede echar una siesta o bailar mientras cocina! 4 de 8 Ver Todo Antojo La pareja despegó a la fama siendo aún residentes en Mazatlán, Sinaloa. Posteriormente se mudaron a Ciudad de México cuando su carrera en redes y en la música despegó. Esta sería su tercer residencia y aquí nos muestran su increíble y bien organizada alacena, ¡wow! La pareja despegó a la fama siendo aún residentes en Mazatlán, Sinaloa. Posteriormente se mudaron a Ciudad de México cuando su carrera en redes y en la música despegó. Esta sería su tercer residencia y aquí nos muestran su increíble y bien organizada alacena, ¡wow! 5 de 8 Ver Todo En lo alto Casa de JD Pantoja y Kimberly Loaiza escalera casa Miami Credit: Youtube/Kimberly Loaiza La casa es realmente un edificio sumamente alto rodeado por jardines y árboles. Aquí, JD muestra la escalera de escape que tienen en caso de incendios. Sobre el increíble estilo de la casa JD ha dicho que a comparación de su departamento en Ciudad de México [que] es todo mármol", su nueva casa "es más industrial, más moderna". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Carritos La pareja tiene algunas mascotas, como el simpático gato Copito, a quien vemos en compañía de sus amos en un tour por el modernísimo garage de su nueva mansión, que es subterráneo y donde también hay cuartos especiales para su personal de seguridad. La pareja tiene algunas mascotas, como el simpático gato Copito, a quien vemos en compañía de sus amos en un tour por el modernísimo garage de su nueva mansión, que es subterráneo y donde también hay cuartos especiales para su personal de seguridad. 7 de 8 Ver Todo Cocinerita Al igual que su mami, la adorable Kima tiene una cocina súper completa con estufa, lavadora, secadora y ¡hasta una frutería! donde le 'cocina' a sus papis. ¡Qué linda! Al igual que su mami, la adorable Kima tiene una cocina súper completa con estufa, lavadora, secadora y ¡hasta una frutería! donde le 'cocina' a sus papis. ¡Qué linda! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

