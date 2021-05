Miss Universo República Dominicana 2021 sorprende con un desnudo artístico Kimberly Jiménez presumió su cuerpo de infarto en esta atrevida foto artística. ¡Mírala aquí en exclusiva! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La representante de la República Dominicana en Miss Universo 2021, Kimberly Jiménez, presumió su belleza y tremendo cuerpazo en su primer desnudo artístico conocido. Con una pose elegante, una pamela y unas tights en un tono anaranjado, la modelo de 24 años posó para el lente del fotógrafo puertorriqueño Rick Acevedo hace tres semanas en la Isla del Encanto, contó a People en Español la directora de la franquicia Miss República Dominicana Universo, Magali Febles. "Es una foto muy bella", valoró Febles, quien agregó que el maquillaje estuvo a cargo del boricua Louis Ernest. "Está muy fashion y elegante; demuestra que fue la que tuvo el mejor cuerpo del concurso o uno de los mejores". Kimberly Jiménez Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Sobre su paso al top 5 en el certamen de Miss Universo el pasado domingo en el sur de la Florida, la experta en modelaje expresó sentirse orgullosa del equipo cuyo trabajo logró que la dominicana pusiera en alto la bandera de su país. Kimberly Jiménez, Miss República Dominicana 2021 Credit: Rick Acevedo "Realmente se preparó para ganar. Estamos felices, ella es una ganadora porque llegó al top 5, una posición que desde el 2009 nuestro país no alcanzaba. Este logro es muy importante para nuestro país, nos puso en una muy buena posición en estos tiempos de pandemia que son muy necesario para impulsar el turismo", aseguró Febles, quien señalo que Jiménez ahora está enfocada en una carrera en la actuación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De las 5 finalistas del concurso, cuatro fueron latinas: Julia Gama, de Brasil; Janick Maceta, de Perú; la dominicana Kimberly Jiménez; y la ganadora Andrea Meza, de México. La cuarta finalista fue Miss India Adline Castelino. Las latinas sobresalieron durante el desfile de trajes típicos o fantasía con espectaculares diseños que resaltaban sus culturas milenarias, como los Wayuu colombianos, sus tradiciones, leyendas o símbolos nacionales, como los girasoles dominicanos o el algodón brasileño.

