Kimberly Flores sorprendida por reacción en redes sociales tras la muerte de su sobrina: "Me vieron quebrada" Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, habla de su duelo tras la muerte de su sobrina y cómo la trataron en las redes sociales en su momento más vulnerable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kimberly Flores Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Spotify Kimberly Flores, la esposa de Edwin Luna, dice que está acostumbrada a las críticas en las redes sociales, por eso se sorprendió al ver la reacción de mucha gente tras la muerte de su sobrina. En su momento más vulnerable, tras perder a un ser muy querido, la cantante, modelo y empresaria guatemalteca dijo que recibió muchos mensajes de amor y solidaridad. Estaba esperando ser atacada por haters nuevamente, pero en esta ocasión sintió solidaridad tras hablar de la muerte de su sobrina Yuribi Gómez. "La gente se solidarizó y nunca me imaginé cuánto apoyo iba a tener", dijo Flores. "No soy en redes sociales tan querida", admitió. Flores dijo que está en un proceso legal, exigiendo justicia pues argumenta que la muerte de la joven de 23 años fue por negligencia médica. "Me vieron quebrada y eso que no vieron en realidad todo lo que pasó", añadió. "Agradezco también a la gente porque no todo es malo en redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Flores rindió tributo a su sobrina en sus redes sociales. "Honro los momentos y aprendizajes a tu lado, agradezco el tiempo que pude compartir contigo y siempre los llevaré en mi corazón, y cada paso o meta que tenga se que no estaré sola, estarás a mi lado", escribió en Instagram. "Viviré al máximo cada momento que la vida y Dios tiene preparado para mí. Días bien, días mal, pero siempre estarás en mi corazón".

