Kimberly Flores cuenta la verdad de su dura vida: "Mi pasado: lo que nadie sabe..."

"Es donde decido yo trabajar en una discoteca, mi hijo tenía apenas 20 días, pero tenía que darle leche, a mí no me salían, no producía, entonces yo tenía que darle de comer... Trabajaba en una discoteca, estaba pasando a la gente, me ponía a bailar por eso mucha gente me ha criticado, me han dicho teibolera, bailarina exótica y sí, sí he bailado pero jamás he llegado a un lugar de esos, y respeto mucho a esas mujeres porque no saben lo que puedan estar pasando si llegan a trabajar en algo así, pero yo no trabajaba de eso, yo trabajaba en un antro donde trabajaban hombres y mujeres, era un antro normal", quiso resaltar ante todo lo que se ha dicho.