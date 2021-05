Míralos - enero 15, 2018 Por Andrés Rubiano Skip gallery slides ellipsis Más Applications Ver Todo Empezar galería Kim y Kourtney Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Kim Kardashian disfrutando de una dulce salida junto a su hermana Khloé Kardashian; Sebastián Rulli, Maite Perroni y Luis Fonsi en plena Cabalgata Anual de los Reyes Magos en Miami; Consuelo Duval y Mauricio Islas muy acaramelados; Aracely Arámbula presumiendo sus encantos en Master Chef Latino y más imágenes de los famosos en su vida cotidiana. ¡Míralos! Empezar galería ¡Nada de dieta! Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Tal parece que para mantener su figura de impacto Kim Kardashian no necesita de una dieta excesiva. Así quedó demostrado con esta salida en la que disfrutó de un gigantesco cono de helado. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Compañera de crimen Kim y Kourtney Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Por supuesto, qué mejor cómplice para este pequeño pecadillo de Kim que su hermana Khloé Kardashian, quien no deja de lado sus tacones ni siquiera ahora en su etapa final de embarazo. 2 de 10 Applications Ver Todo ¡A toda madre! Sebastián Rulli y Maite Perroni Credit: Mezcalent ¡De lo mejor! Así se lo pasaron Maite Perroni y Sebastián Rulli, protagonistas de la novela Papá a toda madre, durante su participación en la reconocida Cabalgata Anual de los Reyes Magos de la ciudad de Miami. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Desfiles de estrellas Luis Fonsi Credit: Mezcalent Otra de las celebridades que desfiló por la cabalgata fue el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, quien nos regaló esta sonrisa. 4 de 10 Applications Ver Todo ¡Qué calor! Mauricio Islas y Consuelo Duval Credit: Mezcalent Consuelo Duval y Mauricio Islas protagonizan la obra teatral Dos Más Dos y así los pillamos en medio de una acalorada escena. 5 de 10 Applications Ver Todo ¡Ganadora de la noche! Aracely Arámbula Credit: Mezcalent Aracely Arámbula inició otro reto profesional de su vida como conductora del concurso Master Chef Latino y con su belleza la mexicana sin duda fue la gran ganadora de la noche. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Dulce espera! Marisol González Credit: JDS/The Grosby Group La hermosa actriz Marisol González festejó en la Ciudad de México el baby shower de su bebita Luciana. ¡Se ve radiante! 7 de 10 Applications Ver Todo Pasos de estrella Jaime Camil Credit: Backgrid/The Grosby Group Con su café en la mano y un estilo relajado vimos al histrión mexicano mientras caminaba por las calles de Hollywood. 8 de 10 Applications Ver Todo ¡A su merced! El Rey Felipe VI y la Reina Letizia Credit: 34/Lagencia Grosby El Rey Felipe VI y la Reina Letizia se robaron todas las miradas durante su participación en los Premios Fundación Víctimas del Terrorismo que se llevaron a cabo en la capital española, Madrid. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amigo fiel Pedro Pascal Credit: Backgrid/The Grosby Group A pesar de la rudeza que demuestra con su papel en la serie Narcos, fuera del set Pedro Pascal no es tan malo como en la pantalla. Aquí lo vemos dando una caminata con su pequeño y peludo amigo. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

