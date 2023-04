Kim Kardashian y Yailín muestran sus curvas en traje de baño ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian bathing suit Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Kim Kardashian posa atrevidamente en la playa y Yailin paraliza las redes al mostrar su figura tras haber dado a luz. Empezar galería Nadia Ferreira espera con ansias a su bebé La esposa de Marc Anthony, Nadia Ferreira, luciendo su barriga de embarazada. "Esperándote con ansias". 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Bárbara celebra a su pareja La cantante Ana Bárbara dedicó un amoroso mensaje a su pareja con motivo de sus cumpleaños. "Hoy celebro tu vida, y agradezco en el alma haberte conocido, celebro que eres una de los seres mas especiales que he conocido y el que mejor ha hecho sentir al mío, doy también gracias por los momentos compartidos, han sido, son y si el universo lo permite, seguirán siendo de los mejores de mi existencia. Felicidades en tu cumpleaños. Te atrapé bandido". 2 de 7 Ver Todo Yailín en traje de baño tras dar a luz Yailín mostró en traje de baño cómo quedó su figura tras haber dado a luz a su hija Cattleya, fruto de su relación con el cantante Anuel AA. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Alejandra Espinoza en maratón Alejandra Espinoza derrochando felicidad en París. "Tres meses de entrenamiento se resumen en esto. Para este maratón me preparé como para ningún otro y también me dio muchos dolores de cabeza por eso estoy muy orgullosa de mi y les digo esta medalla SI que me la merezco". 4 de 7 Ver Todo Horacio Pancheri en Los Cabos horacio pancheri novia Credit: Cortesía El actor argentino Horacio Pancheri y su novia Isa se dieron cita a Clase Azul Los Cabos, donde además de catar deliciosos tequilas, también disfrutaron de una experiencia gastronómica única. 5 de 7 Ver Todo Antonio Banderas celebra la Semana Santa "A punto de sacar por la calles de Málaga a nuestra Niña de San Juan", Antonio Banderas. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kim Kardashian muestra sus curvas Kim Kardashian bathing suit Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Kim Kardashian modelando un sexy traje de baño de su línea SKIMS en las playas Malibú. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

