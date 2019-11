¡Kim Kardashian y sus gusanos del oeste! Los disfraces de corte futurista están aún más conseguidos por su diseño animatrónico. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Kim Kardashian sorprendió hoy sábado a sus seguidores con un nuevo disfraz en esta semana de Halloween. Bajo el título de "los gusanos del oeste", la multimillonaria empresaria hizo un juego de palabras con el apellido de su esposo, el ídolo de la música Kanye West, mientras posaban todos vestidos de fascinantes insectos. Con unas fotos fantásticas y mejor producidas, la pareja aparece junto a sus cuatro hijos: North, de 6 años; Saint, de 3; Chicago, de casi dos años y Psalm de cinco meses. Todos llevan unos disfraces espectaculares pero el que más miedo da es sin duda el del ídolo de la música. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el post podemos apreciar también un detrás de las cámaras del reportaje fotográfico en que el cantante se quita la terrorífica máscara, llena de pequeñas lenguas, y anima a su pequeña hija a que toque su disfraz. Seguramente, la niña se asustó de verdad y al ver a sus papás ataviados de forma tan convincente, no es para menos. Kim aseguraba feliz que su extraordinario disfraz brillaba en la oscuridad y el de su esposo se movía de forma mecánica en todas direcciones con la técnica de la animatrónica. Con ella se consigue mediante robots y mecanismos electrónicos simular el comportamiento de los seres vivos. Así que no sólo el look era de corte futurista: ¡también lo es el uso de la tecnología empleada! Advertisement

