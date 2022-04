¡Kim Kardashian y su novio Pete Davidson como nunca antes los habías visto! Kim Kardashian y su novio Pete Davidson han compartido fotos donde es evidente que están viviendo un romance sin igual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian y Pete Davidson demuestran cada día que no les interesan ni las amenazas de Kanye West, ni las críticas por el supuesto exceso de confianza del comediante con la hija de la socialité. La pareja va cada vez más en serio y se muestran más juntos y enamorados. Ahora ambos aparecieron en unas fotos como nunca antes los habíamos visto. Hasta ahora sabíamos que estuvieron juntos en la presentación del nuevo show The Kardashians, que se estrenará en Hulu el 14 de abril, y que han compartido otros espacios públicos y familiares. Pero nunca se habían atrevido tanto como en el último post que ambos han compartido, donde es evidente que están viviendo un romance sin igual. Davidson y la más famosa de las Kardashian, al parecer, tuvieron mucha hambre y fueron a comer luego del evento en los estudios Goya de Los Ángeles, pues la modelo y empresaria aparece con el mismo espectacular vestido plateado que llevó a la presentación del show de su familia. "Merienda tarde en la noche", dijo Kim al postear las fotos. Por su parte, Davidson compartió las mismas imágenes y escribió: "Matarrr @kimkardashian". En uno de los avances del show The Kardashians, Kim revela que hizo click con el comediante en la MET Gala de septiembre del 2021, con el que habló del temor que le causaba el haberse comprometido a ser la anfitriona del show de comedia Saturday Night Life (NBC). "Me encontré a Pete Davidson en el MET y le dije 'Tengo miedo [de presentar Saturday Night Life], no sé en qué me he metido'", dijo. "Me dijo, ¿sabes leer el cartel del apuntador? 'No tendrás ningún problema' me dijo". Kim Kardashian, look del dia Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic for ABA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado 14 de febrero a la pareja se les vio en cita romántica celebrando su primer San Valentín juntos en un restaurante de Nueva York. En los últimos tiempos, en los que incluso Kim ya es legalmente soltera, ya no se esconden de nadie y gritan su amor a los cuatro vientos.

