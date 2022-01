Kim Kardashian y Pete Davidson pillados en las Bahamas, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian y Pete Davidson Credit: Backgrid/The Grosby Group La parejita sexy y feliz en escapada romántica por el Caribe; Kanye West se deja ver por segunda vez con cantante boricua y Canelo Álvarez en ropa interior ¡mira las mejores fotos del día! Empezar galería Paseando Kim Kardashian y Pete Davidson Credit: Backgrid/The Grosby Group Pete Davidson y Kim Kardashian aparecieron con sonrisas de oreja a oreja paseando por un malecón de las soleadas islas Bahamas a donde se han escapado para recibir el año. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Dos amores? Kanye West, con la artista de sangre boricua Audri Nix Credit: Backgrid/The Grosby Group El que está dando mucho de qué hablar es el ex de Kim, Kanye West, quien se dejó ver en Miami por segunda ocasión con la bella actriz y cantante de sangre puertorriqueña Audri Nix. Al rapero se le ha ligado últimamente con la actriz Julia Fox, ¿se quedará con alguna de las dos? 2 de 10 Ver Todo Tipazo Canelo Alvarez Credit: Backgrid/The Grosby Group El que tiene músculos para presumir es el puglista mexicano Saúl "El Canelo" Álvarez, como podemos apreciar en esta sorpresiva toma en calzoncillos —por cierto, de Calvin Klein— en Miami Beach, FL. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Ombliguito Alessandra Ambrosio Credit: Backgrid/The Grosby Group Y si de tipazo hablamos la que siempre nos deja sin. palabras es la actriz, madre y modelo brasileña Alessandra Ambrosio quien posó para los paparazzi durante una salida de chicas por Florianópolis, Brasil, ¡wow! 4 de 10 Ver Todo Bajo perfil Tristan Thompson Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group El que quiso pasar medio desapercibido fue el jugador de baloncesto Tristan Thompson, quien luego del escándalo de paternidad por su tercer hijo fue visto no con uno, sino con dos teléfonos en mano por las calles de Los Ángeles. 5 de 10 Ver Todo Con su 'carrito' Kendall Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group Y a la que también pillamos por L.A. en su camino al gym fue a la top model Kendal Jenner bajándose de su Ferrari negro azabache, ¡wow! 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Intelectuales Ben Affleck con su hijo en la libreria Credit: Backgrid/The Grosby Group Las letras son muy importantes, y eso lo sabe el actor Ben Affleck a quien captamos en una biblioteca infantil de Brentwood, California con sus hijos Samuel y Violet (no fotografiada) haciendo unas compras. 7 de 10 Ver Todo Adonis Mark Wahlberg Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Otro que no dudó en 'coquetear; con los paparazzi fue el actor Mark Wahlberg, durante su paseo por Bridgetown, Barbados. 8 de 10 Ver Todo Una cascarita Alec Baldwin jugando con sus hijos Credit: Splash News/The Grosby Group En el histórico parque de Madison, en Nueva York, captamos a Alec Baldwin jugando pelota con dos de sus hijitos. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sol, solecito leonardo dicaprio Credit: Eliot Press/The Grosby Group Otro que apareció bañado por los rayos del sol fue Leonardo DiCaprio, estrella de la nueva cinta Don't Look Up de Netflix y así lo captamos en la isla de St. Bart. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Kim Kardashian y Pete Davidson pillados en las Bahamas, ¡míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.