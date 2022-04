Kim Kardashian y Pete Davidson debutan como pareja en la alfombra roja ¡agarraditos de la mano! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian, Pete Davidson Credit: Backgrid/The Grosby Group La parejita apareció deslumbrante para celebrar el nuevo show de telerrealidad de las Kardashian en Los Ángeles. Además: Salma Hayek ¿copió a La Chilindrina?, y Alicia Machado muestra su lado pícaro en Puerto Rico Empezar galería ¡ta taaaan! Kim Kardashian, Pete Davidson Credit: Backgrid/The Grosby Group Kim Kardashian y su novio Pete Davidson desfilaron juntos por primera vez en una alfombra roja este jueves durante la premiere de la nueva serie de The Kardashians (HULU), llevada a cabo en los Goya Studios de Los Ángeles. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Cuarenta y veinte Kim Kardashian, Pete Davidson Credit: Backgrid/The Grosby Group La estrella de 41 años y madre de cuatro niñitos lució radiante en este vestido metálico al lado de su noviecito de 28 años. La pareja resurgió luego del revuelo que se armó por el primer encuentro del comediante con North, la hija mayor de Kardashian, a quien sentó en sus piernas, como consta en fotos de paparazzi. 2 de 8 Ver Todo Noche de estreno Los Angeles Premiere Of Hulu's New Show "The Kardashians" - Red Carpet Credit: Kevin Mazur/Getty Images for ABA "El show definitivamente nos muestra de manera individual, lo cual es realmente distinto", ha dicho Kardashian —aquí con su madre, Kris Jenner (izq.), Ben Winston, su hermana Khloé y su hija True Thompson— y a PEOPLE sobre el nuevo programa. "Nuestro previo programa nos mostraba a todos juntos como familia todo el tiempo, así que nos verán realmente como individuos y todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana; es más como estilo documental". 3 de 8 Ver Todo Anuncio ¿Eres tú, Chilindrina? Salma Hayek Credit: REX Features/Shutterstock/The Grosby Group ¡No! Es la multimillonaria Salma Hayek a quien los paparazzi captaron en un momento sumamente casual por las calles de Los Ángeles. 4 de 8 Ver Todo Ragazzi Rosalia, Rauw Alejandro Credit: Splash News/The Grosby Group Y en el histórico barrio de Little Italy, en Nueva York, captamos a la española Rosalía con el cantante urbano Rauw Alejandro de paseo por el barrio. Según testigos los noviecitos disfrutaron de una rica pizza y pasaron por una de las clásicas joyerías de Canal Street. 5 de 8 Ver Todo La nueva ola Rihanna Credit: Backgrid/The Grosby Group Y definitivamente Rihanna está marcando una moda con su pancita de embarazo al aire y nuevamente la vimos en ese plan saliendo del restaurante Nobu de L.A. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio De todo corazón Cristina Millian Red Dress Collection Concert - Powered By Pandora Credit: Vivien Killilea/Getty Images for American Heart Association También en Hollywood encontramos a Cristina Milián pasando por la alfombra roja en el concierto Red Dress Collection Concert powered by Pandora. 7 de 8 Ver Todo Una chavita Alicia Machado Credit: ARMimage/The Grosby Group La que parece adolescente con su nueva figura es la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado. ¡Miren nada más el cuerpazo que presumió la presentación de su monólogo Yo sí soy arrecha, que se escenifica en el Centro de Bellas Artes de Caguas, Puerto Rico! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

