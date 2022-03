Kim Kardashian y Kanye West hacen extraordinaria aparición pública juntos La pareja —que se encuentra en medio de un complicado divorcio— se reunió este fin de semana para apoyar a su hijo Saint en un partido de fútbol. Así fue el encuentro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir kim kardashian kanye west Credit: Getty Images (x2) Kim Kardashian y Kanye West hicieron una rara aparición pública en conjunto este fin de semana para apoyar a su hijito Saint en un partido de fútbol. La pareja, que se encuentra en un complicado y amargo proceso de divorcio fue captada en el campo del juego infantil en Los Ángeles por paparazzi. En las imágenes —publicadas originalmente por TMZ— se aprecia al rapero de 44 años empuñando su teléfono para captar imágenes del partido. A su lado se observa a Kardashian, de 41, con un puñado de niños, incluyendo a su hija mayor, North, de 8 años. "Los niños estaban fascinados de ver a Kanye en el partido de fútbol. Se la pasaron abrazando a Kanye. Él se veía muy contento", afirmó a PEOPLE un allegado a la situación. "Kim y Kanye se dijeron 'hola' pero no hablaron más allá de ello. El foco central eran los niños". "Kim va a todas las actividades deportivas de los niños. Ella es su admiradora más grande", prosiguió dicha fuente. "En los partidos ella parece como una mamá regular. Es muy dulce y se engancha a las cosas". La última aparición pública de la pareja fue en diciembre pasado cuando ambos se reunieron para despedir a su querido amigo y colaborador Virgil Abloh, diseñador masculino de Louis Vuitton y la firma Off White. Kim Kardashian aparece en el partido de fútbol de su hijo Saint con su hija mayor, North: Kim Kardashian y su hija North Credit: Backgrid/ The Grosby Group Este mismo fin de semana surgió en redes una foto de Kanye con su hijita Chicago en una fiesta de cumpleaños. La imagen apareció en la cuenta de Instagram del rapero y locutor Keefe Wright: Kanye West y su hija Chicago Credit: IG/Keefe Wright El pasado 16 de marzo Kanye West fue captado con su hijo Saint en San Francisco, CA, durante un partido de baloncesto de los Golden State Warriors: Kanye West con su hijo Saint partido Golden State Warriors Credit: Ray Chavez/MediaNews Group/The Mercury News via Getty Images SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Todavía resulta apresurado señalar que la expareja se acercaría a una nueva rutina de convivencia posruptura debido a la bronca que se ha armado entre Kanye y Pete Davidson, el nuevo amor de Kim Kardashian. El rapero ha colgado una serie de macabros videos en referencia al nuevo amor de su ex e incluso ha sido vetado en redes. Por su parte, Davidson le habría lanzado dardos envenenados con mensajes sobre su relación con la reina de la telerrealidad. Kim Kardashian solicitó oficialmente el divorcio a su Kanye West en febrero de 2021, luego de casi ocho años de matrimonio. La pareja comparte cuatro hijos: North, 8, Saint de 6 años, Chicago, de 4 y Psalm, de 2 ½.

