Kim Kardashian compra reloj que perteneció a Jackie Kennedy

Un pago de $379,500.00 fue lo que desembolsó Kim Kardhasian para quedarse con un reloj y una pintura propiedad de Jacqueline Kennedy, según informó el portal norteamericano TMZ. Los artículos fueron adquiridos por la socialité en una subasta realizada por la casa Christie’s en Nueva York.

El reloj de la marca Cartier Tank de 1962, que está realizado en forma de pulsera con una caja de oro de 18 quilates en forma cuadrangular; no tiene diamantes. Lleva además, una inscripción grabada al reverso, donde se lee “Stas to Jackie” con la fecha 23 de febrero de 1963. Nueve meses antes del asesinato, en Dallas, Texas, de su esposo John F. Kennedy.

La joya fue un regalo de su cuñado, el Príncipe Stanislaw “Stas” Albrecht Radziwill.

Para la casa Christie’s esta prenda es “uno de los artefactos más importantes relacionados a la presidencia de Kennedy en ver la luz en los últimos tiempos”, según mencionó en la descripción de su página web.

La subasta de este accesorio incluía también el cuadro titulado 50 Mile-Hike en Palm Beach, el cual fue pintado por la propia ex Primera Dama norteamericana y hace referencia a una caminata en donde ella participó. En la imagen de esta creación, se puede apreciar a dos personas caminando.

La puja inicial para ambos objetos, el reloj y la pintura, arrancó en $60,000.00 aunque se estimaba recaudar hasta $120,000.00 Sin embargo, la estrella del reality Keeping up with the Kardhasians, de manera anónima, ofertó poco más de tres veces del montó considerado.

Se rumora que el accesorio que fuera de Jackie Kennedy, ahora Kim Kardhasian tiene planes de portarlo.