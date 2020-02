Así es por dentro la casa de Kim Kardashian West By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Kim Kardashian West La pareja compró la casa por $20 millones en 2014, pero según Kris Jenner afirmó que ahora vale $60 millones. Empezar galería Su hogar Image zoom IG/Kim Kardashian West Kim Kardashian West y Kanye West viven en esta mansión en Hidden Hills, en el área de Los Ángeles, de la que rara vez comparten fotos en las redes sociales. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Muchas renovaciones Image zoom Twitter/Kanye West La pareja se mudó a la casa en diciembre de 2017 luego de una extensa renovación, durante la cual se quedaron con la madre de Kim, Kris Jenner. 2 de 10 Applications Ver Todo No hay mucho Image zoom IG/Kim Kardashian West La pareja no tiene mucha decoración en su casa y se han ido con el tema de todo en blanco. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Su clóset Image zoom IG/Kim Kardashian West Kim mantiene su vestidor muy organizado. 4 de 10 Applications Ver Todo Uno no es suficiente Image zoom IG/Kim Kardashian West Por lo que parecía, necesitaba más espacio para sus cosas. 5 de 10 Applications Ver Todo Tienda de calzado Image zoom Twitter/Kanye West Kanye West también tiene una extensa colección de zapatos. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement La cocina Image zoom YouTube/Vogue Pudimos ver su cocina en un video para la revista Vogue. 7 de 10 Applications Ver Todo El baño Image zoom YouTube/Vogue En ese mismo video, muchos usuarios dijeron no entender cómo funcionan el grifo del fregadero de la pareja. Luego Kim aclaró las dudas en las redes sociales. 8 de 10 Applications Ver Todo La nevera Image zoom IG/Kim Kardashian West Este es uno de los cinco refrigeradores de la casa. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement En familia Image zoom YouTube/Vogue La pareja y sus hijos parecen muy felices en su casa. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

