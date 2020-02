Kim Kardashian West se suma a la fiebre de TikTok al ritmo de Bomba Estéreo A dúo con su hija North West, Kim Kardashian West baila al ritmo de Bomba Estéreo en un corto video que colgó en Tik Tok. ¡Mira lo bien que les quedó! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La socialité y empresaria Kim Kardashian West se unió a la fiebre de la red social TikTok acompañada por su hija mayor, North West, bailando al ritmo de una canción de Bomba Estéreo. En una publicación en su cuenta de Instagram, Kardashian West, de 39 años, compartió un divertido video en el cual baila y canta —con su hija 6 años— la canción “To my love”/ (Tainy remix) de dicha agrupación colombiana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Hacemos muchos TikToks juntas, y ella los pone en borradores”, reveló recientemente la estrella del programa de televisión Keeping Up With The Kardashians (E!) en una entrevista con el programa Entertainment Tonight. “No tiene permitido publicarlos, pero tenemos muchos TikToks”. El video de aproximadamente 20 segundos ya cuenta con casi 11 millones de vistas y los comentarios y elogios de sus fans no se han hecho esperar. “Adorable”, “Esto si es lindo. Eres una madre tan cool”, “Esta es la razón por la que quiero hacer Tik Tok”, fueron las opiniones expresadas por algunos de los 160 millones de seguidores de Kardashian West. La primogénita de la estrella de telerrealidad y el rapero Kanye West hizo su debut en esa plataforma social creada en China cuando compartió un video el pasado mes de enero bailando la canción “Oh Nanana” con su amigo Caiden Mills. TikTok es una red social que ha ganado popularidad primordialmente entre adolescentes que comparten cortos videos donde demuestran sus habilidades para el baile, la imitación, la actuación e incluso la comedia. De acuerdo con Business Insider, la aplicación ha sido descargada más de 1,500 millones de veces en teléfonos Iphones y Androids. Advertisement

