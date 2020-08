Kim Kardashian vuelve a las redes rodeada de sus hijos tras el duro reencuentro con Kanye En medio del difícil momento que atraviesa con el brote bipolar de su marido, la influencer más famosa del mundo retomó su trabajo compartiendo unas hermosas instantáneas familiares junto a sus pequeños. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kim Kardashian se encuentra atravesando el momento más difícil de su matrimonio a causa del brote bipolar que padece su esposo, el talentoso rapero y empresario Kanye West, quien recientemente anunció que se iba a postular como presidente de los Estados Unidos. Después de que él estuviera estas últimas semanas contando a los cuatro vientos momentos íntimos y difíciles que atravesó la pareja en el pasado, como enfrentar su primer embarazo cuando todavía eran novios y asegurar de que la posibilidad de un aborto por parte de Kim estuvo encima de la mesa, el cantante continuó publicando una serie de tweets en los que dejaba muy mal parados a los familiares de la Kardashian. Image zoom IG Kim Kardashian Fue tal el revuelo causado por el músico, ahora convertido en magnate de los negocios, que la misma Kim Kardashian tuvo que salir a defenderlo y a pedir a los medios compasión por su esposo y respeto para la intimidad de los familiares que tienen que lidiar con personas que sufren trastornos mentales. Image zoom Instagram/ Kim Kardashian SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de estar retirada tres días de las redes, hoy volvió a su stories como si nada hubiera pasado para promover su línea de fajas, después de ser captada por los paparazzi en un auto junto Kanye en Wyoming, en donde fueron vistos conversando mientras ella lloraba. Las fotos que Kim eligió para volver a sus redes son de hace una semana, del cumpleaños de su abuelita, y en ellas puede verse a la influencer rodeada de sus hermosos bebés y el apoyo constante de su gran familia. Aunque han cobrado fuerza los rumores de un posible divorcio entre Kim y Kanye, solo el tiempo decidirá el desenlace de esta nueva crisis en la pareja, sin duda la más grave hasta el momento.

Close Share options

Close View image Kim Kardashian vuelve a las redes rodeada de sus hijos tras el duro reencuentro con Kanye

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.