Kim Kardashian voló a 40 personas a una isla privada para celebrar como antes de la pandemia ¡Qué impresión! El extravagante despliegue que gestionó la esposa de Kanye West para poder festejar sin COVID te dejará con la boca abierta y a muchas personas no les parece apropiado que, con los tiempos que corren, lo presuma en sus redes. Nuria Domenech Por Nuria Domenech and Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Los ricos también lloran? Después de ver la que lió Kim Kardashian para celebrar su cumpleaños lejos de la COVID-19, es lógico que se dude del enunciado de la famosa telenovela. Una celebración por su cuarenta cumpleaños que tiene a las redes ardiendo en discusiones, ¿es prudente presumir tal despilfarro de recursos en los difíciles momentos que atraviesa el mundo a causa de la pandemia, especialmente, cuando las personas más necesitadas son las más vulnerables? Otros le defienden, ¿por qué no puede hacer lo que quiera con su propio dinero? La bella esposa de Kanye West cuenta sus bendiciones y con una enorme gratitud lo expresó así en sus redes ¡a sus casi doscientos millones de seguidores! “Cuarenta y sintiéndome tan humildemente agradecida y bendecida. No hay un solo día que no lo valore en su plenitud, especialmente dura estos tiempos en los que todos hemos recordado lo que verdaderamente merece la pena". Image zoom Credit: Twitter Kim Kardashian "Por mi cumpleaños este año, no se me ocurrió una mejor idea que pasarlo con algunas de las personas que me han ayudado a convertirme en la mujer que hoy soy". Image zoom Credit: Twitter Kim Kardashian "Hasta que llegó la COVID, no creo que ninguno de nosotros supiera apreciar el sencillo lujo que suponía poder viajar y reunirte con la familia y los amigos en un ambiente seguro". Image zoom Credit: Twitter Kim Kardashian "Después de dos semanas de continuos tests y pedirle a todos que se guardaran en cuarentena, sorprendí a mi círculo más cercano con un viaje a una isla privada donde todos pudiéramos pretender que las cosas habían vuelto a la normalidad, aunque fuera por unos momentos". Image zoom Credit: Twitter Kim Kardashian Bailamos, montamos en bicicleta, nadamos junto a las ballenas, hicimos kayak, vimos una película en la playa y tantas cosas más… Entiendo que para la mayoría de la gente, esto es algo inalcanzable ahora mismo y es por eso que acepto con humildad lo privilegiada que es mi vida.” Image zoom Credit: Twitter Kim Kardashian SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si todo lo anterior no te ha impresionado, entonces lo hará esto: ¡Más curvas que un puerto de montaña! Así de espléndida lució la más famosa influencer del mundo para celebrar su llegada al cuarto piso. ¡Felicidades!

