Kim Kardashian viste de Balenciaga para ver el partido de fútbol de su hijo Saint Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La diva máxima de la telerrealidad usó un look de la exclusiva marca para aplaudir a su hijito Saint en el campo de juego. Además: Kourtney Kardashian causa sensación con su minivestido de novia y JLo reaparece tras anuncio del compromiso de Marc Anthony, ¡míralos! Empezar galería ¡Aplausos! Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Kim Kardashian se apareció vestida de negro de pies a cabeza y con prensa de la carísima su marca favorita, Balenciaga, para presenciar un partido de fútbol soccer de su hijito Saint que tuvo lugar en Los Ángeles, California. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Con la mami Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group A pesar de su sofisticado look, la estrella de The Kardashians (HULU)se dejó ver cariñosa y apoyando a su segundo hijo en el terreno del juego. 2 de 12 Ver Todo Novia rockera Kourtney Kardashian se caso con Travis Barker Credit: Backgrid/The Grosby Group Y este fin de semana Kourtney Kardashian por fin le dio el si al rockero Travis Barker, baterista del grupo Blink-182, en una ceremonia íntima celebrada en California. Y a sus 43 años la doña impactó con este coqueto minivestido de Dolce & Gabbana. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Pura miel Kourtney Kardashian, Travis Barker Credit: The Grosby Group "Después de casarse en Santa Bárbara [los novios] se regresaron a Los Ángeles para estar con sus hijos", confirmó una fuente a PEOPLE. "Kourtney estaba radiante. Se siente más que afortunada de ser la esposa de Travis". 4 de 12 Ver Todo Complicidad maternal Emme Muñiz, Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group También en California, y luciendo toda vestida de blanco captamos a Jennifer López con su hija Emme (der.), quienes fueron vistas por primera vez en público tras en anuncio del compromiso de Marc Anthony —padre de la menor— con la paraguaya Nadia Ferreira. 5 de 12 Ver Todo Al vacilón Alex Rodríguez en el concierto de Machine Gun Kelly con Megan Fox Credit: Backgrid/ Grosby Group En Las Vegas captamos al ex de JLO, Alex Rodríguez (izq.), acompañado de una bella rubia tras el concierto de Machine Gun Kelly (der.) con su amada Megan Fox. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amor sobre ruedas Jason Momoa Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Y antes de que saltara a esta poderosa motocicleta captamos al apuesto Jason Momoa en Roma, donde filma Fast X y quien se encuentra en el ojo del huracán tras destaparse su idilio con la mexicana Eiza González. 7 de 12 Ver Todo ¡Salud! Becky G Hornitos Credit: Steven Blanco Luciendo el color de la temporada BeckyG celebró el lanzamiento de su nueva producción, titulada ESQUEMAS, en una fiesta privada realizada en el club Swan de Miami con la marca tequilera PATRÓN. 8 de 12 Ver Todo Mamá en forma Elsa Pataky, Chris Hemsworth Credit: Media Mode/The Grosby Group Ya la española Elsa Pataky robó miradas con estos shorts microscópicos que usó para celebrar el décimo cumpleaños de su hija India Rose para en Lennox Head. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pareja fashion Maxx Morando, Miley Cyrus Credit: The Image Direct/The Grosby Group Los que detuvieron el tráfico en Nueva York con sus lookazos fueron Miley Cyrus (der.), y su novio, el rockero Maxx Morando, quienes acudieron a una presentación del musical Chicago. 10 de 12 Ver Todo ¡Buenas! Rauw Alejandro Credit: Backgrid/The Grosby Group En Las Vegas, Nevada, captamos a un triunfal Rauw Alejandro al día siguiente de su explosiva presentación en la entrega de premios Billboard. 11 de 12 Ver Todo El pensador Bruce Willis Credit: Backgrid/The Grosby Group En Los Ángeles captamos a un solitario Bruce Willis, quien resurge públicamente por primera vez tras anunciarse su retiro profesional debido a que padece una rara enfermedad degenerativa. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Kim Kardashian viste de Balenciaga para ver el partido de fútbol de su hijo Saint

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.