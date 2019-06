Kim Kardashian, Gabriel Soto y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Kim Kardashian sin gota de maquillaje disfrutando de unas vacaciones familiares en Costa Rica, Gabriel Soto causa sensación con sus movimientos sexy en la obra La homofobia no es cosa de hombres, Khloé Kardashian regia en una fiesta, Bad Bunny, Karol G, Pee Wee y más celebridades se destacan en la alfombra de los premios MTVMIAW y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería Pura vida Image zoom Backgrid/The Grosby Group Kim Kardashian muy guapa sin gota de maquillaje y luciendo un atuendo cómodo y casual a su llegada a Costa Rica donde disfrutó de unos días de vacaciones en familia. Advertisement Advertisement Movimiento sexy Image zoom mezcalent Así de sexy se dejo ver Gabriel Soto en una escena de la obra de teatro La homofobia no es cosa de hombres, en México D.F. ¡Qué sexy! Image zoom Dave Kotinsky/Getty Images for Mohegan Sun Khloé Kardashian acaparó la mirada de todos los fotógrafos en un evento en el Mohegan Sun en Connecticut ataviada con este sexy vestido. La estrella de telerrealidad estuvo acompañada de sus amigas Malika Haqq y Khadijah Haqq McCray. Advertisement Irina con Homofobia Image zoom mezcalent Irina Baeva desfiló por la alfombra roja del estreno de la obra de teatro La homofobia no es cosa de hombres, protagonizada por Gabriel Soto, Juan Soler, Alexis Ayala, Ernesto Laguardia y Ana Patricia Rojo y que se presenta en el Teatro Centenario Coyoacan en la capital mexicana. En la alfombra roja Image zoom MEzcalent Para desfilar por la alfombra roja de la séptima edición de los premios MTV MIAW 2019, en México D.F., el cantante Bad Bunny apostó por este interesante vestuario. ¿Te gustó? Mujer sobresaliente Image zoom Cortesía La Academia Latina de la Grabación reconoció a Joy Huerta como una de las mujeres de habla hispana que han destacado en el extranjero por su excelente trabajo en la industria del entretenimiento y su labor como activista. Advertisement Advertisement Advertisement Sonriendo para los fotógrafos Image zoom Mezcalent El cantante Pee Wee también se dio cita a la séptima edición de los premios MTV MIAW 2019, celebrados en el Palacio de los Deportes con una lluvia de influencers, YouTubers y estrellas. ¡Foto, foto! Image zoom Mezcalent La estrella colombiana Karol G ataviada con un traje en tono rosado en la alfombra de los premios MTV MIAW 2019. Gran estreno Image zoom Cortesía La estrella colombiana Sebastián Yatra sumó su talento con la banda de pop reconocida globalmente, Jonas Brothers, el ícono del género urbano Daddy Yankee, y la cantante latina Natti Natasha, para lanzar el irresistible nuevo himno del verano titulado “Runaway”, disponible en todas las plataformas digitales. Advertisement Advertisement Advertisement Listo para compartir su intuición Image zoom mezcalent Gian Marco ya está listo para su gira de conciertos por Estados Unidos Intuición, donde visitará más de 9 ciudades, comenzando por New York el próximo 18 de julio. Look casual Image zoom Mezcalent En la alfombra roja de los premios MTV MIAW 2019, también vimos al actor Vadhir Derbez quien lució una camiseta con el mensaje: ‘Prefiero estar viendo Stranger Things’. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

