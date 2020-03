Este es el desinfectante que está usando Kim Kardashian en su casa contra el coronavirus La estrella de telerrealidad y madre de cuatro hijitos compartió por redes la marca de desinfectante que está usando por galones ¡Y ojo! no es un anuncio. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia del coronavirus no ha dejado exentos ni a ricos, ni a famosos, ni a royals. Con las noticias de esta mañana de que el príncipe Alberto de Mónaco ha dado positivo al COVID-19, las celebridades se recluyen aún más ante la crisis. Y una de ellas es, desde luego, doña Kim Kardashian West, quien como toda buena madre ha tomado las precauciones necesarias para mantener a sus cuatro pollitos a salvo del temible virus. Y como las alertas de salubridad indican, ha adoptado medidas de higiene muy precisas. Lógicamente, tratandose de una Kardashian, nada puede ser al azar y así la doña ha compartido por redes fotos de la marca de desinfectante que está usando en su mansión californiana. Image zoom Instagram Stories Kim Kardashian West Lógicamente y para evitar que le caigan encima -como le sucedió a la cuñada de George Clooney- la estrella de telerrealidad, de 39 años puso una notita para aclarar que su post no es un anuncio. También ha aprovechado para unirse a la campaña "quédate en casa" invitando a la gente a seguir las instrucciones del gobierno y autoridades federales para evitar el contagio: Image zoom Instagram Stories/ Kim Kardashian West Kim se la ha pasado revisando su archivo de fotos, como para pasar el tiempo y rescató esta para compartirla y de paso pedirle a todo que "POR FAVOR no ignoren la severidad de las advertencias de quedarse en casa". "Vamos a salir de esta", añadió con el hashtag #togetherapart (juntos [pero] separados])": SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que el temible virus alcanzó la Costa Oeste, principalmente en Seattle, Washington, y posteriormente en San Francisco y Los Ángeles, Kim sus hermanas han desaparecido, prácticamente. Encerradas a cal y canto en sus millonarias mansiones y acompañadas de sus hijitos intentaría pasar el tiempo lo mejor posible. En el caso de Kim ella lo pasa ejercitándose y rebuscando en su archivo fotográfico para matar el tedio. Digamos que en su caso, tiene mucha tela de dónde cortar para no aburrirse. Advertisement

