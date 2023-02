Kim Kardashian acapara miradas y Laura Pausini arrasa en Nueva York ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian, imagen de la nueva campaña de D&G, acapara todas las miradas en la Semana de la Moda de Milán Credit: Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group Tiene 42 años pero Kim Kardashian parece una adolescente con este look: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Look de muñeca Kim Kardashian, imagen de la nueva campaña de D&G, acapara todas las miradas en la Semana de la Moda de Milán Credit: Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group Kim Kardashian, imagen de la nueva campaña de D&G, acaparó todas las miradas en la Semana de la Moda de Milán. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio De la mano Jeff Bezos y Lauren Sanchez aterrizan en Miami luego de unas vacaciones en el Caribe Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Jeff Bezos y Lauren Sanchez aterrizaron en Miami en jet privado luego de unas vacaciones en el Caribe. 2 de 8 Ver Todo Luces, cámara, acción Anitta graba un clip en la concentración del desfile de campeones en Rio de Janeiro Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group La estrella del pop Anitta grabando un clip en la concentración del desfile de campeones, en Río de Janeiro. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Concierto de lujo laura pausini nueva york apollo theater concierto Credit: Francesco Prandoni Laura Pausini inicio su maratón musical en conmemoración a sus 30 años de trayectoria artística y 30 aniversario de "La soledad" en un concierto íntimo en el icónico Apollo Theater de Nueva York.

Durante la presentación, la artista italiana interpretó sus éxitos musicales como, entre otros, "La soledad", "Se fue" y "Amores extraños". 4 de 8 Ver Todo ¡Salud! Maluma y su novia Susana Gómez disfrutan en el stand de su marca de Mezcal “Contraluz” en Miami Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group El colombiano Maluma disfrutó a lo grande en el stand de su marca de mezcal 'Contraluz' en el Food Network South Beach Wine & Food Festival que se realizó en Miami Beach. 5 de 8 Ver Todo Enamorados Demi Lovato y su novio caminan de la mano en el aeropuerto LAX Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Demi Lovato y su novio Jordan Lutes fotografiados por el lente del paparazzi caminando de la mano en el aeropuerto LAX. La cantante optó por un look cómodo y casual de jeans holgados, gafas de sol y una cartera de cuero vegano de Melie Bianco. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Clases de baile Jennifer Lopez se mantiene seca con la ayuda de dos asistentes al entrar a su estudio de baile Credit: Photo © 2023 x17/The Grosby Group Jennifer López, quien recientemente expuso su piel real, no tiene uno sino dos asistentes sosteniéndole el paraguas para evitar que se moje a su llegada a un estudio de baile en Los Ángeles. 7 de 8 Ver Todo De fiesta El empresario Antonio Sustiel (mejor conocido como “The Flooring King”) con la actriz Colombiana Ana Lucia Dominguez, la estrella de la serie Palpito (Netflix) y la actriz, Carolina Lizarazo en un yate en Miami Beach Credit: The Lee Agency El empresario Antonio Sustiel se tomó esta foto del recuerdo junto a las actrices Ana Lucia Dominguez y Carolina Lizarazo, en un yate en Miami Beach. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Kim Kardashian acapara miradas y Laura Pausini arrasa en Nueva York ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.