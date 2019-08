Kim Kardashian se solidariza con los niños desamparados tras redadas en Mississippi Kim Kardashian dejó claro que siente que las redadas no solo afectan a los inmigrantes, sino, son los niños, quienes quedan en tela de juicio sin saber sobre el paradero de sus padres. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message En un tenso ambiente político que se vive en Estados Unidos luego de las deportaciones que tuvieron lugar en Mississippi esta semana, varias celebridades han compartido su sentir ante los hechos. Kim Kardashian, quien es madre de cuatro niños, dejó claro que siente que las redadas no solo afectan a los inmigrantes, sino, son los niños, quienes quedan en tela de juicio sin saber sobre el paradero de sus padres. Image zoom “Esto verdaderamente me rompe el corazón. Solo pienso en mis propios bebés y cómo se sentirían ellos si sus padres nunca regresaran a recogerlos de la escuela”, expresó la socialité a través de sus redes sociales al ver el desgarragor testimonio de una pequeña que fue separada de sus padres que estuvieron involucarados en la redada. “La ansiedad y miedo que esto niños deben sentir me rompe el alma”, Kardashian se una a la multitud de ciudadanos estadounidenses que sienten que padres inmigrantes llegan a tierras aledañas simple y llanamente con la necesidad de proveer un mejor futuro para sus hijos. Ella es una más de los menores que quedaron desamparados como consecuencia de los históricos operativos migratorios. https://t.co/3tDumx326g — Despierta América (@despiertamerica) August 9, 2019 La pequeña en el video que compartió Kardashian es uno de los cientos de niños que quedaron sin saber dónde estaban sus padres tras los operativos migratorios en fábricas del estado de Mississippi que tuvieron lugar esta semana y encarcelaron a más de 600 inmigrantes indocumentados. Decenas de niños en el estado de Mississippi han quedado prácticamente desamparados luego de que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llevara a cabo la mayor redada de la década al detener a 680 trabajadores en los alrededores de la ciudad de Jackson. El operativo se llevó a cabo justo un día después de que iniciara el año escolar en dicha zona y tuvo lugar en horas de escuela. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Kim Kardashian se solidariza con los niños desamparados tras redadas en Mississippi

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.