Kim Kardashian se posiciona respecto a Meghan Markle y el príncipe Harry La influencer más famosa del mundo se pone en el lugar de los duques de Sussex y confiesa de quién está de lado. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si alguien en este mundo puede saber exactamente qué significa carecer de privacidad a nivel global, esa es Kim Kardashian. Image zoom Dimitrios Kambouris/Getty Images for ULTA Beauty / KKW Beauty Por eso, a la luz de las dificultades que enfrentan Meghan Markle y el príncipe Harry, bajo el constante escrutinio de los tabloides británicos, la reina de los influencers se pronunció al respecto en una reciente entrevista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Frazer Harrison/Getty Images En una conversación con un medio australiano, como señala nuestra publicación hermana anglosajona People, esto contestó Kim Kardashian al preguntarle si podía entender la polémica situación que atraviesan la joven pareja de royals. Image zoom Karwai Tang/WireImage "Todo el mundo tiene que vivir su propia historia. Es algo extraordinariamente personal. Con todo lo que pasó con la mamá del príncipe Harry y cómo su vida cambió bajo la luz pública y los paparazzi…" Recuerda la esposa de Kanye West a la tristemente fallecida Diana de Gales. Image zoom Getty Images "La realidad es que nadie salvo ellos saben por todo lo que están pasando. Lo que si puedo decirte es que según cumplo años y según voy teniendo hijos, lo único que quisiera para ellos es mantenerlos en el lugar más seguro posible", afirmó esta mamá de familia numerosa. Image zoom Backgrid/The Grosby Group "Así que entiendo perfectamente esa necesidad que sienten por encontrar un lugar en el que se sientan seguros y a salvo, donde puedan gozar de tiempo para ellos mismos y encontrar privacidad cuando la necesiten". Image zoom DOMINIC LIPINSKI/AFP/Getty Images De hecho, Meghan Markle ya comenzó su propia batalla legal contra ciertos medios británicos al establecer hace un par de semanas la denuncia formal en la que aclara punto por punto los falsos rumores que se achacan a su persona. Image zoom Además de estar a punto de celebrar el primer Thanksgiving del pequeño Archie en los Estados Unidos, se rumorea que los duques de Sussex podrían estar buscando una segunda residencia lejos del Reino Unido. Advertisement

